Стало известно, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2017 году

14.08.2017 13:20

Вакансий в Украине в этом году стало чуть больше, однако работодатели не спешат повышать заработную плату, но существуют профессии, на которые в текущем году возрос спрос.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, с начала текущего года быстрее всего росла заработная плата у работников офиса, также примерно на 30 процентов увеличилась зарплата водителей и продавцов. «Зарплаты действительно последнее время растут, экономика стабилизируется, число вакансий увеличивается. Но если три года назад с зарплатой в 8 тысяч гривен можно было за несколько лет собрать на неплохую машину, сейчас такой зарплаты хватит, чтобы нормально питаться и оплачивать коммуналку», - заявил эксперт Александр Белоус.



А вот Татьяна Пашкина, еще один эксперт рынка труда, отметила, что в среднем за последние полтора года зарплата в Украине подросла примерно на четверть. Сотрудники рекламного рынка теперь получают на 35 процентов больше, на 32 процента увеличилась зарплата бухгалтеров, и на 33 процента – зарплата административного персонала.