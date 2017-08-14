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Стало известно, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2017 году

14.08.2017 13:20
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Стало известно, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2017 году

Вакансий в Украине в этом году стало чуть больше, однако работодатели не спешат повышать заработную плату, но существуют профессии, на которые в текущем году возрос спрос. 

Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, с начала текущего года быстрее всего росла заработная плата у работников офиса, также примерно на 30 процентов увеличилась зарплата водителей и продавцов. «Зарплаты действительно последнее время растут, экономика стабилизируется, число вакансий увеличивается. Но если три года назад с зарплатой в 8 тысяч гривен можно было за несколько лет собрать на неплохую машину, сейчас такой зарплаты хватит, чтобы нормально питаться и оплачивать коммуналку», - заявил эксперт Александр Белоус. 

А вот Татьяна Пашкина, еще один эксперт рынка труда, отметила, что в среднем за последние полтора года зарплата в Украине подросла примерно на четверть. Сотрудники рекламного рынка теперь получают на 35 процентов больше, на 32 процента увеличилась зарплата бухгалтеров, и на 33 процента – зарплата административного персонала. 



Теги: Украина, Донбасс, зарплата
 
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