- Невидимый охотник: новое вооружение заставит боевиков волноваться. ВИДЕО17:15
- В Украине введут новые правила перевозки детей в самолетах16:58
- Укрзализныця опростоволосилась и расшаркивается перед пассажирами16:40
- Курс биткоина обновил исторический рекорд15:15
- Украина увеличила экспорт картофеля в некоторые страны15:00
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ14:46
- Выменяют ли Украину на Северную Корею или Сирию14:30
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ14:17
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Что заставляет тратить украинцев ползарплаты на еду13:40
Укрзализныця опростоволосилась и расшаркивается перед пассажирами
Пассажиры поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" ехали стоя из-за нехватки вагонов.
"Укрзалiзниця рулит! Поезд "Интерсити" 764 вместо 9 вагонов подали 5, людям предлагают садиться на свободные места, но их на всех не хватает. Многие стоят в проходах. Люди сидят по очереди, уступают места женщинам и пожилым людям. Вай-фая тоже нет", - рассказал Обозревателю пассажир поезда.
По его словам, многие возмущенные собираются подавать иски и требовать компенсации.
"Поезд очень дорогой. Для сравнения: билет Винница-Киев обычный плацкарт 40-60 грн, здесь - 225", - отметил пассажир.
В пресс-службе "Укрзалізниці" объяснили, что из-за поломки скоростного поезда Крюковского вагоностроительного завода, который должен был совершить рейс по маршруту Одесса - Дарница, железнодорожникам пришлось заменить поезд на другой, но с меньшей пассажировместимостью.
В воскресенье, 13 августа, из-за неисправности скоростного поезда Крюковского вагоностроительного завода, который должен был совершить рейс по маршруту Одесса - Дарница, работникам "Укрзализныци" пришлось заменить поезд на другой. Однако тот имеет меньшую пассажировместимость.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"По маршруту Одесса – Дарница вместо поезда "Тарпан" №764 производства Крюковского вагоностроительного завода в девятивагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест. Этот поезд локомотивной тяги в вагонной комплектации", – говорится в сообщении.
Отметим, что в "Укрзализныце" заявили, что вернули средства всем пассажирам, которые отказались от поездки.
"Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будут компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия", – отмечается в сообщении.
Техническую неисправность поезда пока устраняет завод-производитель.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, поезд, скандал, Укрзализниця, вагон
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ14:46
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды13:00
- Патруль ОБСЕ попал в неприятную ситуацию под Луганском12:48
- ПОКРОВСК: ГОРНЯКИ ШАХТЫ «РОДИНСКАЯ» ДОБИВАЮТСЯ ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ10:20
- Минометный ад боевиков обрушился на мирные дома08:42
- 79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли21:33
- На мариупольском блокпосту задержали информатора боевиков21:12
- Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?20:50
- Переселенцы через суд восстанавливают выплаты. История в Славянске19:53
- Куди потрібно ставити мобільний телефон наніч17:30
- Невидимый охотник: новое вооружение заставит боевиков волноваться. ВИДЕО17:15
- В Украине введут новые правила перевозки детей в самолетах16:58
- Укрзализныця опростоволосилась и расшаркивается перед пассажирами16:40
- Неожиданный эффект от кофе с молоком16:20
- Жители Лондона проводят в «последний путь» Big Ben15:53
- Только удовольствие: диетолог сообщил радостную новость для вегетарианцев15:32
- Курс биткоина обновил исторический рекорд15:15
- Украина увеличила экспорт картофеля в некоторые страны15:00
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ14:46
- Куди потрібно ставити мобільний телефон наніч17:30
- Неожиданный эффект от кофе с молоком16:20
- Только удовольствие: диетолог сообщил радостную новость для вегетарианцев15:32
- Які засоби вилікують вашу шкіру від вугрів10:30
- Медовый Cпас: что нужно делать на Маковея10:12
- Гороскоп на 13-18 августа: Ракам нельзя рвать отношения, а Водолеям нужно позаботиться о внешности09:53
- 5 практических способов развить интуицию08:58
- Які "літні" овочі знищують ваші зуби08:34
- Невозможно удержаться: какая пища может убить08:21
- Имитируя молодость: бьюти-советы для 40-летних08:05
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно
- ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК
- Почему Захарченко отказался от Малороссии
- Дерутся за еду: боец ВСУ рассказал о ситуации в рядах боевиков
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие