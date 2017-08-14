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Укрзализныця опростоволосилась и расшаркивается перед пассажирами

14.08.2017 16:40
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Укрзализныця опростоволосилась и расшаркивается перед пассажирами

Пассажиры поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" ехали стоя из-за нехватки вагонов.

"Укрзалiзниця рулит! Поезд "Интерсити" 764 вместо 9 вагонов подали 5, людям предлагают садиться на свободные места, но их на всех не хватает. Многие стоят в проходах. Люди сидят по очереди, уступают места женщинам и пожилым людям. Вай-фая тоже нет", - рассказал Обозревателю пассажир поезда.

По его словам, многие возмущенные собираются подавать иски и требовать компенсации.

"Поезд очень дорогой. Для сравнения: билет Винница-Киев обычный плацкарт 40-60 грн, здесь - 225", - отметил пассажир.

В пресс-службе "Укрзалізниці" объяснили, что из-за поломки скоростного поезда Крюковского вагоностроительного завода, который должен был совершить рейс по маршруту Одесса - Дарница, железнодорожникам пришлось заменить поезд на другой, но с меньшей пассажировместимостью.

В воскресенье, 13 августа, из-за неисправности скоростного поезда Крюковского вагоностроительного завода, который должен был совершить рейс по маршруту Одесса - Дарница, работникам "Укрзализныци" пришлось заменить поезд на другой. Однако тот имеет меньшую пассажировместимость.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"По маршруту Одесса – Дарница вместо поезда "Тарпан" №764 производства Крюковского вагоностроительного завода в девятивагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест. Этот поезд локомотивной тяги в вагонной комплектации", – говорится в сообщении.

Отметим, что в "Укрзализныце" заявили, что вернули средства всем пассажирам, которые отказались от поездки.

"Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будут компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия", – отмечается в сообщении.

Техническую неисправность поезда пока устраняет завод-производитель.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, поезд, скандал, Укрзализниця, вагон
 
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