Укрзализныця опростоволосилась и расшаркивается перед пассажирами

14.08.2017 16:40

Пассажиры поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" ехали стоя из-за нехватки вагонов.

"Укрзалiзниця рулит! Поезд "Интерсити" 764 вместо 9 вагонов подали 5, людям предлагают садиться на свободные места, но их на всех не хватает. Многие стоят в проходах. Люди сидят по очереди, уступают места женщинам и пожилым людям. Вай-фая тоже нет", - рассказал Обозревателю пассажир поезда.

По его словам, многие возмущенные собираются подавать иски и требовать компенсации.

"Поезд очень дорогой. Для сравнения: билет Винница-Киев обычный плацкарт 40-60 грн, здесь - 225", - отметил пассажир.

В пресс-службе "Укрзалізниці" объяснили, что из-за поломки скоростного поезда Крюковского вагоностроительного завода, который должен был совершить рейс по маршруту Одесса - Дарница, железнодорожникам пришлось заменить поезд на другой, но с меньшей пассажировместимостью.