- ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ21:35
- Успенский пост: календарь питания на каждый день21:15
- Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик20:58
- Дайте шанс выжить: Гройсману готовят бунт те, кому уже нечего терять20:40
- Минфин хочет сократить студентов-стипендиатов. ВИДЕО20:20
- КАБМИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ19:05
- 600 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НЕ ПОЛУЧАЮТ СОЦВЫПЛАТЫ18:49
- Власти Киева придумали еще одну услугу: за что придется доплачивать18:32
- Что ждет нас в сентябре: экономический реальный прогноз18:20
- Невидимый охотник: новое вооружение заставит боевиков волноваться. ВИДЕО17:15
Успенский пост: календарь питания на каждый день
Успенский пост в 2017 году длится всего две недели: с 14 по 27 августа. Он считается таким же строгим, как и Великий пост.
24 канал собрал календарь питания на каждый день, что можно есть в Успенский пост.
Питание в Успенский пост по дням
Понедельник, среда и пятница
Придерживайтесь сухоедения, то есть разрешено принимать пищу без термической обработки, без добавления большого количества специй, растительного масла.
Запрещено есть мясо и рыбу.
Вторник и среда
В эти дни Успенского поста можно употреблять горячую пищу.
Суббота и воскресенье
В рацион можно добавлять растительное масло и пить немного сухого красного вина (оно считается растительным продуктом).
На период Успенского поста выпадает несколько праздников, один из которых Медовый Спас, который отмечается 14 августа. В этот день принято приносить в церковь мед и мак для освящения. В этот праздник допускается употреблять в пищу плоды нового урожая.
На Яблочный Спас, которой празднуют 19 августа, после освящения в церкви плодов их можно есть сырыми и готовить из них различные блюда.
Заканчивается Успенский пост праздником Успения Богородицы 28 августа. В этот день можно употреблять блюда из рыбы. Если же Успение выпадает на среду или пятницу, то выходить из поста можно только на следующий день.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, календарь, Успенский пост
- "Украина была, есть и будет унитарным государством,"- Порошенко о федерализации
- Вместо голой девицы на монитор - Януковича
- Донецк впервые встретил Платини
- Медведев на форуме в Донецке: "Не дождетесь!"
- Виталий Сердюк: Никаких доказательств вины Януковича в государственной измене нет, а ГПУ признала его президентом
- Марина Порошенко устроила сбор денег в день рождения супруга (ВИДЕО)
- КАБМИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ19:05
- 600 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НЕ ПОЛУЧАЮТ СОЦВЫПЛАТЫ18:49
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ14:46
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды13:00
- Патруль ОБСЕ попал в неприятную ситуацию под Луганском12:48
- ПОКРОВСК: ГОРНЯКИ ШАХТЫ «РОДИНСКАЯ» ДОБИВАЮТСЯ ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ10:20
- Минометный ад боевиков обрушился на мирные дома08:42
- 79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли21:33
- На мариупольском блокпосту задержали информатора боевиков21:12
- Чому чоловікам не можна пити чай у пакетиках21:52
- ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ21:35
- Успенский пост: календарь питания на каждый день21:15
- Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик20:58
- Дайте шанс выжить: Гройсману готовят бунт те, кому уже нечего терять20:40
- Минфин хочет сократить студентов-стипендиатов. ВИДЕО20:20
- Арнольд Шварценеггер сыграет человека в "Терминаторе 6"19:58
- ТОП 5 продуктів, які корисні для вашої печінки19:40
- «Южмаш» ответил на ракетный скандал с КНДР19:25
- КАБМИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ19:05
- Чому чоловікам не можна пити чай у пакетиках21:52
- Успенский пост: календарь питания на каждый день21:15
- ТОП 5 продуктів, які корисні для вашої печінки19:40
- Куди потрібно ставити мобільний телефон наніч17:30
- Неожиданный эффект от кофе с молоком16:20
- Только удовольствие: диетолог сообщил радостную новость для вегетарианцев15:32
- Які засоби вилікують вашу шкіру від вугрів10:30
- Медовый Cпас: что нужно делать на Маковея10:12
- Гороскоп на 13-18 августа: Ракам нельзя рвать отношения, а Водолеям нужно позаботиться о внешности09:53
- 5 практических способов развить интуицию08:58
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы
- ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины
- Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?
- "Какая разница, чей Крым?" Известный блогер жестко ответила либералу из РФ
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК