Успенский пост: календарь питания на каждый день

14.08.2017 21:15

Успенский пост в 2017 году длится всего две недели: с 14 по 27 августа. Он считается таким же строгим, как и Великий пост.

24 канал собрал календарь питания на каждый день, что можно есть в Успенский пост.