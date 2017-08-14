В ближайшие дни Киев полностью окутает смог

14.08.2017 12:35

В ближайшие несколько дней в столице Украины возможно появление смога. Как информирует replyua.net со ссылкой на Киевскую аварийно-спасательную службу, такая ситуация складывается из-за жаркой погоды.



«Жаркая погода и уровень загрязнения воздуха (с вероятной тенденцией дальнейшего роста) могут привести к появлению метеорологической дымки», - заявили в ведомстве. Также в аварийной службе подчеркнули, что в случае появления смога над гордом, киевляне должны исключить лишние прогулки на свежем воздухе, - особенно, это касается прогулок с маленькими детьми. В службе посоветовали часто проводить влажную уборку в квартира, не проветривать помещения в светлое время суток.



Напомним, что ранее из-за сильной жары сотрудники Киевзеленстроя установили в разных районах столицы 17 рамок-распылителей, обдающих мелкими брызгами прохожих. «В каждой рамке используется всего один куб воды на 6 часов охлаждения. Материалом для них стала древесина, полученная из сухостойных и аварийных деревьев», - отметили в компании. Эти рамки можно найти во многих киевских парках.