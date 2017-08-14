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В Украине введут новые правила перевозки детей в самолетах
С 23 октября 2017 самостоятельно путешествовать самолетом можно будет с пяти лет
Такое правило вводится согласно поправке Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о разрешении для несовершеннолетних детей путешествовать самостоятельно с пяти лет.
Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.
«Согласно принятой поправки предполагается, что несовершеннолетние дети имеют право путешествовать без сопровождения с 5 лет (сейчас — с 2 лет ). Поправка вступает в действие с 23 октября 2017 года», — говорится в сообщении.
Также указанным поправкой к пассажирской сведения внесены графу «Национальность».
Как сообщала Politeka, с 9 августа граждане Украины и еще 79 стран смогут посещать Катар без необходимости получать визу.
Условием безвизового режима является наличие паспорта, который действует как минимум полгода после приезда в Катар и подтвержденных билетов в обратном направлении или в третьи страны.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, дети, самолет, правила
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