Власти Киева придумали еще одну услугу: за что придется доплачивать

14.08.2017 18:32

В Киеве планируют в 80 многоэтажных домах установить охранную сигнализацию

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По задумке властей это должно предотвратить кражи лифтового оборудования и тепловых счетчиков.

При этом на жильцов таких домов ляжет абонентская плата за дальнейшее обслуживание в размере 3-4,5 грн.

Из городского бюджета на выполнение указанной программы в этом году выделено 10 млн грн.

Отмечается, что больше всего страдает Деснянский район, где количество краж лифтовых катушек и счетчиков тепла увеличивается.

Злоумышленники сдают оборудование на металлолом, получая несколько сотен гривен, тогда как восстановление в доме, например, того же узла учета составит уже 50-60 тыс грн, а катушка будет стоить не менее 4 тыс грн.

Напомним, стало известно, кто в Киеве получит бесплатный счетчик на воду и газ.

Источник: Politeka