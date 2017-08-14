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Выменяют ли Украину на Северную Корею или Сирию
Большой войны на Корейском полуострове не будет. Слишком много в действиях КНДР блефа и слишком много в действиях президента США Трампа «голливудовского». Не забывайте, что Голливуд это идеологическая скрепа Америки, как имперская идея Путина – это идеологическая скрепа России. Об этом говорит директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, пишет Главком.
По словам эксперта, в отличие от США, имперская идеология президента России Путина ведет к прошлому и большим рискам для России, а Голливуд улавливает и переваривает любые острые современные проблемы Америки в художественных образах, предлагает варианты решения и цепко смотрит в будущее.
«Но Голливуд в Америке уже 50 лет соревнуется с телевидением по степени влияния на страну. И если мировое событие, хорошее или плохое, не привлекает внимание американского телевидения и соответственно, не обеспечивается привлекательной телевизионной картинкой для могущественных американских телевизионных СМИ, то войны как события не будет, или она будет тайной и отвратительной. Общественное мнение США полностью зависит от поведения американских СМИ, которые борются между собой за повестку дня страны», - отмечает аналитик.
«И третий фактор, который влияет на принятие решений и оценку его последствий - это экспертное сообщество и фабрики мысли в США. По отношению к Северной Кореи оно растеряно. Севернокорейский кризис не имеет аналогов, как и нападение России на Украину», - добавляет Небоженко.
По словам эксперта, военный истеблишмент США стоит лишь на четвертом месте в списке стейкхолдеров, но первым, вместе с ЦРУ в списке исполнителей.
«Ему это место не нравится. И как во времена карибского кризиса он попытается изменить свое место в процессе принятия решения. Надо быть справедливым. Если тотальное влияние России в Украине было очевидно всем, то севернокорейская ракетно-ядерная программа оказалась для всех полной неожиданностью. Поэтому не президент США Трамп создавал проблему ракетно-ядерного вызова КНДР для решения своих внутриполитических проблем (падший рейтинг, грязные российские связи, ненависть конгресса). Ее «создали» три предыдущих президента США, которые «проворонили» северокорейскую угрозу Японии, Тайванию и Южной Корее, за которые отвечают США», - говорит собеседник издания.
«Трамп лишь унаследовал корейский кризис от своих предшественников, как президент Кеннеди унаследовал кубинский ракетный кризис. А решать американцам проблемы северокорейской угрозы придется вместе с Китаем и Россией. И если переговорах с Китаем будут действовать рационально-торговые аргументы, ибо эта страна еще не готова сопротивляться Америке, то России США будут мстить и жестоко обращаться на основании 241 статьи Закона о санкциях, принятых американским Конгрессом. Это же относится и к украинским политикам и олигархам,которые ориентируются или зависят от Кремля. И ни каких геополитических сделок не предвидится ( обмен Украину на КНДР или Сирию). Время договариваться с Россией прошло, как и само время России», - резюмировал Виктор Небоженко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Северная Корея, Сирия
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