- Американское летальное оружие уже в Украине13:29
- Внутри страны это можно будет продать как "победу": в Кремле подумывают о "гибридной капитуляции" и сдаче оккупированного Донбасса13:12
- Главная помеха для Киева в войне против армии РФ: эксперт из США рассказал, что подрывает военно-промышленный комплекс Украины11:31
- В Украине назвали условие появления вооруженной миссии ООН на Донбассе10:32
- Саперы в адских условиях чистят Донбасс: количество находок ужасает22:19
- ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ21:35
- Успенский пост: календарь питания на каждый день21:15
- Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик20:58
- Дайте шанс выжить: Гройсману готовят бунт те, кому уже нечего терять20:40
- Минфин хочет сократить студентов-стипендиатов. ВИДЕО20:20
Американское летальное оружие уже в Украине
Украина закупила в США снайперские винтовки и небольшую партию ручных гранатометов, что приближает решение правительства США о предоставлении летального оружия. Об этом в Facebook сообщил журналист, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, передает Гордон.
"Американское летальное оружие уже в Украине. После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107 Вооруженным силам и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку – ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017-го Нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA.
Гранатометы уже поступили на вооружение ряда подразделений, в частности, полка "Азов" и бригады быстрого реагирования 3018. Гранатомет представляет собой американскую модификацию советского гранатомета РПГ-7, который состоит на вооружении в Украине. Но имеет более удобную эргономику, изготовлен с применением композитных материалов и имеет измененную форму сопла, что обеспечивает повышение характеристик оружия со штатными обычными выстрелами к РПГ-7", – написал он.
Журналист отметил, что применение PSRL-1 показало, что оружие отвечает заявленным характеристикам.
"На 500 метров идеальная точность, подготовленный стрелок... поражает цели на 800 метров, хотя для этого оружия это предельная дальность, по маневрирующим целям попасть не удастся. Сейчас Украина закупает осколочные гранаты к РПГ за рубежом. При наличии большего числа осколочных выстрелов, а идеально – при развертывании своего производства, а также при комплектовании таких гранатометов прицелами для стрельбы с закрытых позиций боевые возможности пехоты будут серьезно усилены", – рассказал он.
По мнению Бутусова, такую же модернизацию можно и нужно недорого провести для всех украинских РПГ-7, поскольку покупать крупную серию подобного оружия в США при его цене более чем в $5 тыс. слишком дорого.
"Но главное, конечно, в этой истории – отнюдь не 100 гранатометов – поставка символическая на самом деле. Главное – что вслед за Barrett Украине удалось осуществить еще одну поставку летального оружия из США. Нет сомнений, что американские контролирующие органы сделку зафиксировали, однако не отменили, несмотря на действующий запрет на поставку летального оружия в Украину", – подчеркнул журналист.
Он высказал уверенность, что подобные поставки имеют большое политическое значение.
"Такие сделки приближают давно ожидаемое и необходимое решение правительства США о предоставлении летального оружия Украине в рамках программ американской военной помощи", – подытожил Бутусов.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, оружие, нацгвардия
- Огромное количество вооружения на Донбассе не может принадлежать сепаратистским отрядам, состоящим из шахтеров и заводских рабочих - США жестко осудили РФ
- Трамп еще большая опасность для США чем терроризм - дипломат жестко отреагировал на скандальное заявление кандидата в президенты США
- Для выхода из кризиса и объединения Украины нужна конституционная реформа - Лёвочкин
- Пентагон использует Украину для политических игр с Россией - эксперт
- В свое время Штаты и Европа дали Украине совет не воевать за Крым - последствия известны
- Обама рассказал Яценюку, как он защитит Украину (ВИДЕО)
- В Мариуполе сгорело тридцать дачных домов в результате пожара на строительном складе14:32
- ОБСЕ на Донбассе: Видели знаки различия РФ14:11
- Боевики заманивают беременных женщин и молодых матерей на оккупированные территории, прикрываясь благими намерениями13:49
- В Донецкой области боевик «ДНР» убил мирного жителя из-за арбузов12:48
- На Донбассе боевики обманом завлекают в свои ряды12:11
- Разведка рассказала, почему боевики не хотят воевать на Донбассе11:52
- Наступил день Х: волонтер рассказал об уничтожении техники боевиков на Светлодарской дуге11:12
- Штаб АТО: ВС Украины способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ10:49
- Российско-оккупационные войска безжалостно выжигают Авдеевку - город сотрясается от десятков снарядов из 82-мм и 120-мм минометов. ВИДЕО10:01
- Боевики «ДНР» готовят очередную провокацию09:11
- В Мариуполе сгорело тридцать дачных домов в результате пожара на строительном складе14:32
- ОБСЕ на Донбассе: Видели знаки различия РФ14:11
- Боевики заманивают беременных женщин и молодых матерей на оккупированные территории, прикрываясь благими намерениями13:49
- Американское летальное оружие уже в Украине13:29
- Внутри страны это можно будет продать как "победу": в Кремле подумывают о "гибридной капитуляции" и сдаче оккупированного Донбасса13:12
- В Донецкой области боевик «ДНР» убил мирного жителя из-за арбузов12:48
- Израильские ученые поставили точку в вечном вопросе о счастье: неожиданные результаты международного эксперимента многих удивили12:31
- На Донбассе боевики обманом завлекают в свои ряды12:11
- Разведка рассказала, почему боевики не хотят воевать на Донбассе11:52
- Главная помеха для Киева в войне против армии РФ: эксперт из США рассказал, что подрывает военно-промышленный комплекс Украины11:31
- Червоненко: Порошенко введет военное положение в Украине, но впоследствии его ждет военный трибунал. ВИДЕО08:47
- КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОГО ВЗВОДА РАЗВЕДКИ 54 ОРБ РУСЛАН ПУСТОВОЙТ (ПАУК): «Я ПОЛОЖИЛ ПОД СЕБЯ 8 ВРАЖЕСКИХ АВТОМАТОВ, САМ ПОЛЗ ПО ПОЛЮ, А ВПЕРЕДИ МЕНЯ СТАДО ИЗ 8 ПЛЕННЫХ, И Я, КАК ПАСТУХ, ГНАЛ ИХ ВПЕРЕД»08:30
- "Мы будем выдавать паспорта РФ всем беженцам из "Л/ДНР"", - в Кремле пришли в бешенство от того, что США строит в Очакове свою базу08:12
- Пять законов, которые должен знать каждый украинец07:50
- Как сделать ремонт в квартире, если нет денег: 5 практических советов07:36
- Вот как снять любую зубную боль всего за несколько секунд07:11
- Почнуть тріщати будинки…все піде під воду “: Те, що насувається на Україну буде гірше Чорнобиля06:55
- Чому чоловікам не можна пити чай у пакетиках21:52
- Успенский пост: календарь питания на каждый день21:15
- ТОП 5 продуктів, які корисні для вашої печінки19:40
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно
- Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик
- "Какая разница, чей Крым?" Известный блогер жестко ответила либералу из РФ
- Дайте шанс выжить: Гройсману готовят бунт те, кому уже нечего терять
- КАБМИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ