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Главная помеха для Киева в войне против армии РФ: эксперт из США рассказал, что подрывает военно-промышленный комплекс Украины
Американский журналист и бывший военный Нолан Петерсон заявил, что Украине в войне против России мешает защититься коррупция, которая подрывает военно-промышленный комплекс страны. Издание Newsweek опубликовало материал журналиста Нолана Петерсона, который назвал главную проблему Киева в противостоянии агрессии Кремля, сообщает dialog.ua.
Американец признает, что украинская армия за последние три года прошла большое перерождение и теперь она одна из крупнейших в Европе - "у Украины больше танков, бойцов и артиллерии, чем у любой страны ЕС". Но, по его словам, денежные средства, которые Киев выделяет на свой военно-промышленный комплекс, используются неэффективно. "Реальные потребности на поле боя не учитываются.
За три года конфликта в украинской армии не появилось полевых госпиталей с хирургическим оборудованием. Раненых везут в ближайший город и часто в обычной гражданской машине. Украинские войска до сих пор зависимы от неправительственных организаций и волонтеров в обеспечении средств первой помощи, бронежилетов, униформы, еды и воды", – отмечает Петерсон.
Таким образом, журналист приходит к выводу, что ВПК Украины сосредоточен на производстве оружия для продажи, а не для вооружения армии. "Украинский военно-промышленный комплекс подрывает коррупция. Он больше сосредоточен на производстве оружия для экспорта, а не на обеспечении потребностей украинских солдат на поле боя", – подвел итог Петерсон.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, продажа, оружие
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