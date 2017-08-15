Экспорт из Украины в ЕС и Россию увеличился

15.08.2017 15:52

Также увеличился экспорт в Россию. Экспорт украинских товаров в ЕС в первом полугодии 2017 года вырос на 26,1%, составив $8,2 млрд. Об этом сообщает Госслужба статистики. В общем экспорт товаров их Украины за первое полугодие увеличился на 24,2%, составив $20,6 млрд, передает интернет-издание korrespondent.net.

Между тем, зафиксировано и падение экспорта в некоторые страны. Например, в Китай (на 17,7%). Также вырос экспорт товаров в Россию (на 26,4%) и Беларусь (на 40,7%).

Накануне старта режима свободной торговли с Канадой экспорт в эту страну вырос на 76,3% (до $22,7 млн).

Среди европейских стран наибольшие темпы роста экспорта – в Бельгию (на 74,8%), Литву (на 67,6%) Великобританию (на 61,8%) и Австрию (на 55%). Сокращение экспорта среди стран ЕС замечено только во Францию (-4,7%) и Болгарию (-5,5%).

Крупнейшим покупателем украинских товаров в ЕС остается Польша - экспорт в эту страну вырос на 25,9%, до $1,25 млрд. На втором месте - Италия (+27,3%, до $1,18 млрд).

В европейский топ-3 также вошли Нидерланды (+48,5%, до $0,77 млрд), потеснив Германию (+5,3%, до $0,72 млрд).

Одновременно импорт товаров в Украину в первом полугодии вырос на 29,9%, достигнув $22,5 млрд.