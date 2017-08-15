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Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?
После введения Соединенными Штатами новых санкций Москва в Украине идет ва-банк. Об этом сообщает from-ua.com с ссылкой на заявление народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Арьева в Facebook.
"В спецоперации 2002 г. вокруг "Кольчуги" и в нынешнем вбросе относительно украинских двигателей на северокорейских ракетах, похоже, автор тот же. Тогда эти обвинения оказались пшиком, но цель была достигнута - Запад отвернулся от скомпрометированного Кучмы, что и привело к появлению в Киеве российской марионетки Януковича на выборах-2004", - отметил он.
Украинцам не стоит забывать, кто наиболее заинтересован сорвать поставки американского оружия, подчеркнул нардеп.
"Судя по тому, что лекала спецслужб РФ не изменились, цель обвинений по Северной Корее та же. Но времена и обстоятельства другие. Нам этой осенью и следующей весной придется пройти еще через многочисленное количество инфовбросов, манипуляций, попыток подорвать ситуацию и тому подобное", - добавил парламентарий.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, оружие, санкции
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