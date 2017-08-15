Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!

15.08.2017 20:46

В последние несколько дней просто вал сообщений и мнений о строительстве операционного центра США для ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове. Причем ажиотаж одновременно наблюдается как среди отечественных СМИ, так и среди российских, которые как никто другой паникует по поводу данного строительства. И казалось бы, с чего бы это? – пишет в своем ЖЖ блогер Злой Одессит, передает "Диалог.UA".

Нет, я сейчас не стану в подробностях расписывать о том, что строят и для чего, я просто хочу задать вопрос – что вас в этом удивляет? Ведь если руководствоваться логикой российской пропаганды, то на Донбассе бравые ополченцы уже давно воюют против зеленых беретов, спецуры "блэк вотер", а Абрамсы каждый вечер обстреливают процветающий Донецк.

Что вас удивляет, если одним из оправданий вашего вторжения в Украину было то, что она вступит в НАТО, хотя в ближайшее время это даже не предполагалось. И вот теперь вы удивляетесь тому, что в стране, которая по вашим словам находится под контролем США, управляется напрямую из овального кабинета и которая является базой для войск США, вдруг, 1-й мобильный строительный батальон ВМС США начал строительство оперативного центра ВМС Украины, ремонтной мастерской для катеров и контрольно-пропускных пунктов.

А может, на самом деле не было всех этих страшных историй про Абрамсы и блэквотер, потому как на них вы не настолько остро реагировали? А теперь, сначала тренировочный центр в Яворове, регулярные заходы военных кораблей НАТО в Одессу, визиты высшего офицерского состава Армии США на линию разграничения в зону АТО и т.д. т.д… Теперь же – Очаков! США действительно, не смотря на то, что Украина вне состава НАТО (до сих пор) но присутствуют в Украине.

Вы понимаете, что ваш самый страшный кошмар становится явью, причем не только на границе со странами Балтии или Польшей, вы подтолкнули Украину в объятия своему историческому антагонисту. Так чему же удивляться? Удивительно, но стройка силами ВМС США объектов в Очакове это демонстрация того, насколько стремительно происходит с приходом в Белый до новой администрации, изменение стратегии в отношении Украины. И поверьте – это только начало! Хотя, вы и сами это прекрасно понимаете. Что тут ещё можно сказать? Многоходовочка удалась!