- "Мы доведем дело до раздела Украины! Вся Левобережная Украина – в Россию", - Жириновский в прямом эфире "Эхо Москвы" пообещал россиянам развал Украины на части. ВИДЕО22:36
- Во Львове ограбили старшего советника министерства одной из стран ЕС20:41
- СБУ "вычислила" среди своих "агента ФСБ": сотрудница ведомства "сливала" информацию российским спецслужбам - стали известны шокирующие подробности16:11
- Министр обороны Полторак заявил об угрозе вторжения российских войск на территорию Украины: в Генштабе уже приготовились "встречать" оккупанта14:59
- ПЯТЬ ЗАКОНОВ, НЕОБХОДИМЫХ КАЖДОМУ УКРАИНЦУ13:02
- Нет решительного перевеса: известный волонтер объяснил, почему силы АТО не могут освободить Донецк. ВИДЕО12:23
- Эксперт раскритиковал проект "Стена", назвав его глупой и бессмысленной тратой денег украинских налогоплательщиков12:01
- Россия выведет войска: в Кабмине озвучили сроки окончания войны на Донбассе11:38
- "70 детей с родительского благословения отправляют в заложники государства-агрессора... Интересно, почему не сразу в Крым, в ДыНыРы?", - Голобуцкий забил тревогу из-за визита в Россию группы киевских школьников10:40
- Тиллерсон: "Террористы "ЛДНР" захватывают дома религиозных меньшинств Донбасса и используют их в военных целях"09:46
Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
В последние несколько дней просто вал сообщений и мнений о строительстве операционного центра США для ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове. Причем ажиотаж одновременно наблюдается как среди отечественных СМИ, так и среди российских, которые как никто другой паникует по поводу данного строительства. И казалось бы, с чего бы это? – пишет в своем ЖЖ блогер Злой Одессит, передает "Диалог.UA".
Нет, я сейчас не стану в подробностях расписывать о том, что строят и для чего, я просто хочу задать вопрос – что вас в этом удивляет? Ведь если руководствоваться логикой российской пропаганды, то на Донбассе бравые ополченцы уже давно воюют против зеленых беретов, спецуры "блэк вотер", а Абрамсы каждый вечер обстреливают процветающий Донецк.
Что вас удивляет, если одним из оправданий вашего вторжения в Украину было то, что она вступит в НАТО, хотя в ближайшее время это даже не предполагалось. И вот теперь вы удивляетесь тому, что в стране, которая по вашим словам находится под контролем США, управляется напрямую из овального кабинета и которая является базой для войск США, вдруг, 1-й мобильный строительный батальон ВМС США начал строительство оперативного центра ВМС Украины, ремонтной мастерской для катеров и контрольно-пропускных пунктов.
А может, на самом деле не было всех этих страшных историй про Абрамсы и блэквотер, потому как на них вы не настолько остро реагировали? А теперь, сначала тренировочный центр в Яворове, регулярные заходы военных кораблей НАТО в Одессу, визиты высшего офицерского состава Армии США на линию разграничения в зону АТО и т.д. т.д… Теперь же – Очаков! США действительно, не смотря на то, что Украина вне состава НАТО (до сих пор) но присутствуют в Украине.
Вы понимаете, что ваш самый страшный кошмар становится явью, причем не только на границе со странами Балтии или Польшей, вы подтолкнули Украину в объятия своему историческому антагонисту. Так чему же удивляться? Удивительно, но стройка силами ВМС США объектов в Очакове это демонстрация того, насколько стремительно происходит с приходом в Белый до новой администрации, изменение стратегии в отношении Украины. И поверьте – это только начало! Хотя, вы и сами это прекрасно понимаете. Что тут ещё можно сказать? Многоходовочка удалась!
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Очаков, военная база
- Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине
- Загнанная в угол кремлёвская крыса пошла ва-банк
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- Трамп не может встретиться с Путиным и решить будущее Украины
- Киев призвал мир усилить давление на Москву
- В Мариуполе вышли на линию старые новые трамваи с Wi-fi, GPS и камерой видеонаблюдения22:51
- Убежавшего из дома в Донецкой области подростка обнаружили ...в России21:57
- Полиция области на взводе: Ищут преступников, обстрелявших автомобиль «Укрпочты»20:14
- Страсти "ДНР": Охота "Керча" на Пушилина и война в окружении Захарченко19:48
- Раскрыт очередной обман российских военных на Донбассе: в Сети показали фото, как именно оккупанты маскируют "Грады"19:22
- "Они хотят вызвать у народа ненависть к "ДНР"?! Они справляются на 200%", - жители Донбасса рассказали об издевательствах боевиков, сравнив их с Украиной18:36
- На Донбассе боевики тайно перебрасывают военную технику17:19
- Мариупольский порт вынужден перейти на режим строгой экономии15:46
- За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны15:21
- Выследили и "пригвоздили": стало известно, как именно ВСУ уничтожили БМП террористов на Светлодарской дуге. Солдат представят к наградам14:19
- В Мариуполе вышли на линию старые новые трамваи с Wi-fi, GPS и камерой видеонаблюдения22:51
- "Мы доведем дело до раздела Украины! Вся Левобережная Украина – в Россию", - Жириновский в прямом эфире "Эхо Москвы" пообещал россиянам развал Украины на части. ВИДЕО22:36
- Рустам Худжамов: «Желать смерти – не по-христиански. Скажу просто – Путин, отъе***сь»22:14
- Убежавшего из дома в Донецкой области подростка обнаружили ...в России21:57
- В Кремле решили заступиться за "братьев меньших": Лавров считает, что развитые страны не должны "давить" на бряцающих оружием КНДР и Иран21:32
- Израиль готов платить украинцам по 40 000 гривен. ВИДЕО21:04
- Во Львове ограбили старшего советника министерства одной из стран ЕС20:41
- Полиция области на взводе: Ищут преступников, обстрелявших автомобиль «Укрпочты»20:14
- Страсти "ДНР": Охота "Керча" на Пушилина и война в окружении Захарченко19:48
- Раскрыт очередной обман российских военных на Донбассе: в Сети показали фото, как именно оккупанты маскируют "Грады"19:22
- Рустам Худжамов: «Желать смерти – не по-христиански. Скажу просто – Путин, отъе***сь»22:14
- Израиль готов платить украинцам по 40 000 гривен. ВИДЕО21:04
- Бойцы АТО подло бросили умирающего командира18:56
- 9 продуктов, от которых мы зря отказываемся 18:10
- Мифы о здоровье17:40
- Изжога мучительна и небезобидна. Как ее победить16:56
- Когда мама - ненастоящая 16:31
- Здравствуйте. Я — патологоанатом Я раскрою вам основную причину смерти.10:17
- Вірус Коксакі! Як діє і чи можна вберегти себе08:41
- Как узнать, кто отслеживает ваш телефон! Это стоит запомнить каждому! ВИДЕО08:25
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»
- "Мы будем выдавать паспорта РФ всем беженцам из "Л/ДНР"", - в Кремле пришли в бешенство от того, что США строит в Очакове свою базу
- Три этих человека хорошо известны: у Авакова раскрыли фамилии главных "путинских агентов" в Украине
- Какие знаки Зодиака самые везучие
- Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?
- Выследили и "пригвоздили": стало известно, как именно ВСУ уничтожили БМП террористов на Светлодарской дуге. Солдат представят к наградам
- "Они хотят вызвать у народа ненависть к "ДНР"?! Они справляются на 200%", - жители Донбасса рассказали об издевательствах боевиков, сравнив их с Украиной
- Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва