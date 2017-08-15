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Три этих человека хорошо известны: у Авакова раскрыли фамилии главных "путинских агентов" в Украине
Особенно выделяются некоторые из агентов Путина, они действуют в Украине в открытую и используют все свои большие связи. Некоторые из этих людей мечтают на всех парах залететь снова во власть, при этом один из их главных лозунгов "Мир с Россией", сообщает "Диалог.UA".
Нардеп и советник главы МВД Авакова Антон Геращенко заявил, что наиболее выделяются три человека, имена которых украинцам хорошо известны. Прежде всего это кум Путина Медведчук. Он курирует от Кремля вопросы политсферы Украины и сильно мечтает вернуться к власти, делая своим основным акцентом дружбу со страной-агрессором.
Далее идет еще один известный агент России Дмитрий Фирташ, получивший миллиарды долларов российских банков в кредит, скупавший предприятия, связанные с переработкой газа и влиявший на газотранспортный сектор в Украине. "А газ – это один из "золотых тельцов" российской экономики и один из методов политического влияния на другие страны, также общеизвестный факт", - подчеркнул Геращенко.
Он отмечает, что все названные фамилии работают в Украине на Кремль открыто, пуская в ход все свои рычаги влияния и связи. Каждому из агентов подконтрольны некоторые нардепы из ВР, у них есть представители во фракциях, через которых агенты Путина проповедуют свои "ценности".
"Если бы Фирташ заговорил, то мир узнал бы много фактов из преступной деятельности высшего руководства Российской Федерации, с которым он лично знаком и с которым он вместе разрабатывал планы по порабощению Украины", - отмечает нардеп.
Она также назвал одиозную Надежду Савченко отметив, что, по его мнению, она не была завербована спецслужбами РФ. Геращенко считает, что таких как Савченко не вербуют, из нардепа просто сделали информационную бомбу, а затем внедрили ее в украинское общество, поставив четкие задачи по Донбассу и Украине, как видит это Кремль.
Напомним, ранее Медведчук шокировал заявлением о том, что убийца десятков тысяч детей стариков и женщин в Донбассе и Сирии Путин хороший крестный отец его дочери.
Добавим, волонтеры обвинили Савченко в том, что из-за ее действий застопорился вопрос по обмену пленными на востоке Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, МВД, агент, Аваков
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