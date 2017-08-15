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Украина "вонзила" меч в сердце России: в столице страны установили символический мемориал воинам украинско-российской войны на Донбассе

15.08.2017 19:32
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Украина "вонзила" меч в сердце России: в столице страны установили символический мемориал воинам украинско-российской войны на Донбассе

В городе Киеве прошло открытие памятника, который посвящен бойцам украинской армии и волонтерам войны на Донбассе. Сам монумент создан в виде сабли, которая воткнута в территории страны-агрессора - Российской Федерации. Про это уведомляет "Диалог.UA".

Монумент установлен на перекрестке улиц Леся Курбаса и Академика Королева. По фото можно увидеть, что скульптура построена в виде вертикальной конструкции. В основе памятника - картина ангела-хранителя украинских воинов. Над ней стоит тумба с картой РФ и меч (оружие ангела-хранителя), воткнутый в изображение карты Российской Федерации.

По идее создателей, меч символизирует победу украинских военных. Высота монумента составляет 2,5 метра. Цена за изготовление мемориала составляет около 120 тысяч в украинской валюте. Все средства на создание и установку памятника были собраны в течение полугода волонтерами и бывшими солдатами, которые добровольно защищали восток Украины от российской армии.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Российская Федерация, памятник, ВСУ
 
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