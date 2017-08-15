УКРАИНЦЫ ЕДЯТ БОЛЬШЕ ЕВРОПЕЙЦЕВ - ЗАЕДАЮТ СТРЕСС

15.08.2017 15:10

По данным статистики, составленной госслужбой, украинцы едят больше европейцев. Андрей Рева заявил, что украинцы тратят много на еду и много едят, сообщает zi.dn.ua.

По данным из инфографики, жители Украины действительно тратят больше всех: половину своей зарплаты мы тратим на питание, в то время как в Европе процент этот намного ниже. Но стоит учесть тот факт, что зарплата в Европе с украинской не сравнится. Эксперты отмечают, что если сделать перерасчет на евро, то процент затрат на еду окажется в статистике ниже, чем у всех.

Зато калорийность меньше

В Польше, Германии, Бельгии, Великобритании еда на столе гораздо более калорийная, чем у украинцев. Если у нас средняя калорийность блюд за сутки составляет около 2700 ккал, то в европейских странах не снижается меньше 3400 ккал. Лишь на Кипре калорийность почти как у нас – 2660 ккал.

Соотношение мяса и овощей у украинских и европейских потребителей приблизительно 1 к 3. По мнению аналитика Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, индикатором заработка служит показатель ВВП на душу населения. В Украине это $2500 на человека в год, в Польше — $12 500. Низкие зарплаты в Украине потому, что в стране низкий уровень ВВП, и пока украинцы будут ездить на заработки заграницу, ситуация не улучшится.

Также по мнению экспертов, размер доходов напрямую влияет на качество еды. Так, украинцы едят много крахмалистых, жирных, мучных продуктов, стоимость которых является для них более доступной, чем качественная, разнообразная пища.

А по мнению психологов, украинцы просто заедают стресс. Хотя судя по статистике, калорийность наших борщей вполне умеренна.