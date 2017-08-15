В Украине не выдано ни одного разрешения на поставки в КНДР двигателей к ракетам

15.08.2017 17:30

За времена независимости Государственная служба экспортного контроля Украины не предоставляла никаких разрешительных документов на поставки в Северную Корею комплектующих к ракетам, о которых шла речь в статье американской газеты The New York Times (NYT). Об этом заявил и.о. председателя Службы Игорь Савула на брифинге, передает «Укринформ».

«За период независимости Украины Служба не давала разрешительных документов на поставки указанных в статье (NYT — ред.) товаров в Корею», — отметил он.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии КНДР.