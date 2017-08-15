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В Украине закроют 162 школы в 2017 году
В среднем в городских школах будут учиться по 25 человек. В 2017/18 учебном году Министерство образования и науки Украины сократит количество школ до 16 566. По данным агентства "Украинские новости", в Киеве останется 435 школ.
Средняя наполняемость классов в новом учебном году будет составлять 13 учеников в селах и 25 в городах.
Напомним, согласно новой концепции дети будут идти в школу в 6 лет и заканчивать среднее образование в 18. Кстати, женится и выходить замуж в нашей стране официально разрешено тоже с 18, так что школу кто-то может закончить уже с кольцом на пальце.
Каждая школа тоже должна сделать выбрать свой учебный профиль – то ли математический, то ли биологический, то ли гуманитарный. Естественно, большие школы, в которых есть несколько параллелей старших классов, смогут иметь классы с разными профилями обучения. Школьники, которые выберут предметы, по которым школа не будет специализироваться, смогут ездить в опорные школы.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, школа, закрытие, Министерство образования
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