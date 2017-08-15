Ведущий КВН Александр Масляков вместе с сыном отправились в "Чистилище" "Миротворца" - стало известно, за что "поплатились" юмористы

15.08.2017 17:49

База "Миротворца" пополнилась новыми именами. На этот раз составить компанию своим российским коллегам "пришлось" Александру Маслякову и его сыну Александру Маслякову-мадшему. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Согласно информации, ведущих КВН занесли в "черный список" из-за отрицания российской агрессии и как участников легализации аннексии Крыма и террористических организаций на востоке Украины. В частности, речь идет о допуске к игре команд из так называемой "ДНР" и оккупированного Крыма. "Разрешение участия команд из так называемой "ДНР" в фестивале юмора "КиВиН 2016" (Сочи, 11-25 января 2016).

Организации "Крымской лиги КВН", учрежденной под патронатом оккупационных властей, через официальное членство команд в МС "КВН", а также разрешение участия команды из Крыма в фестивале юмора "КиВиН 2016" (Сочи, 11-25 января 2016) и в морской лиге (2017, Санкт-Петербург)", - сказано на сайте "Миротворца".