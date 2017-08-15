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Внутри страны это можно будет продать как "победу": в Кремле подумывают о "гибридной капитуляции" и сдаче оккупированного Донбасса

15.08.2017 13:12
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Внутри страны это можно будет продать как "победу": в Кремле подумывают о "гибридной капитуляции" и сдаче оккупированного Донбасса

Один из вариантов – договориться с Западом по Крыму, но при этом уйти из Донбасса. В Москве, однако, упустили важную деталь: на фоне тотального беспредела последних лет, творимого хозяином Кремля и его приспешниками, Запад крайне негативно настроен в отношении РФ. Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский, информирует "Диалог.UA".

РФ будет вынуждать, шантажировать и запугивать Запад, заставляя согласиться на приемлемую для РФ сделку. "Есть 2 варианта: либо то, что я называю гибридной капитуляцией - как-то договориться с Западом об условиях, которые он будет готов принять как отступление России (внутри страны это можно будет продать как победу).

Один из них - как бы уйти из Донбасса, сохранив при этом Крым", - отмечает политолог. Далее гибридная эскалация путем повышения ставки в конфликте, военных провокаций в отношении Украины или Беларуси.

В то же время, говоря об этом моменте, в Москве забывают: отношение к России под руководством Путина в Вашингтоне резко изменилось.



Теги: Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, Вашингтон, Запад
 
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