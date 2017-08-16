"70 детей с родительского благословения отправляют в заложники государства-агрессора... Интересно, почему не сразу в Крым, в ДыНыРы?", - Голобуцкий забил тревогу из-за визита в Россию группы киевских школьников

16.08.2017 10:40

70 школьников из Киева, которые победили на олимпиадах по русскому языку, истории и культуре, по учебно-образовательной программе "Здравствуй, Россия!", в скором времени отправятся с визитом в Москву и Санкт-Петербург. На это обратил внимание известный украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает "Диалог.ua".

Его обеспокоенность вызвал не столько вопрос морали в связи с тем, что дети едут на территори страны-оккупанта, столько вопрос безопасности школьников. "Любой украинец, пересекающий с любой целью границу России, становится заложником в войне – и он должен это четко понимать. А тут 70 детей с родительского благословения отправляют в заложники государства-агрессора!

Ну, ладно, у родителей дырка в голове, ватность черепной кости и отсутствие не только мозгов, но и родительских инстинктов оберегания жизни ребенка. Но вот куда смотрит СБУ?" - возмутился политолог. Он признал, что Россия скорее всего будет "пылинки сдувать" с детей в пропагандистских целях. Однако гарантировать это нельзя, учитывая войну между РФ и Украиной. "Это не "зрада".

Это просто натуральная, полновесная, махровая ст.161 УК Украины. Ну и букет прочих криминальных статей до кучи", - подчеркнул Голобуцкий, имея ввиду "халатность, которая привела к созданию опасной ситуации для жизни и здоровья несовершеннолетних".