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Министр обороны Полторак заявил об угрозе вторжения российских войск на территорию Украины: в Генштабе уже приготовились "встречать" оккупанта
Министр обороны Степан Полторак не исключает угрозы вторжения российских войск на территорию Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает "Диалог.UA".
По его словам, российско-белорусские учения на украинской границе вызывают серьезные опасения, поскольку они могут быть подготовкой к наступательной операции со стороны РФ. Однако министр отметил, что Генштаб продумал все варианты возможного сценария и готов ответить на любые провокации Москвы. "Мы отслеживаем ситуацию.
Мы знаем обо всех передвижениях российских войск вдоль направления нашей границы. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые несут собой эти учения, и Генштаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными в ответ на эти угрозы - угрозы вторжения", - сказал Полторак.
Кроме того, он добавил, что "даже независимо от тех учений, опасности со стороны Кремля исключать нельзя". При этом, уверяет министр, на сегодняшний день, ситуация находится полностью под контролем.
Напомним, как сообщал "Диалог.UA", в сентябре этого года Россия и Беларусь проведут совместные военные учения под названием "Запад - 2017". Известно, что Москва планирует перебросить в соседнее государство более 100 тысяч военнослужащих.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Российская Федерация, граница, учения, Полторак
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