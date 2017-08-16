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"Мы доведем дело до раздела Украины! Вся Левобережная Украина – в Россию", - Жириновский в прямом эфире "Эхо Москвы" пообещал россиянам развал Украины на части. ВИДЕО
16.08.2017 22:36
Один из самых одиозных российских политиков Владимир Жириновский заявил, что Россия доведет до раздела Украину и вся Левобережная и юго-восточная часть страны станет частью России. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", сообщает dialog.ua.
При этом он добавил, что делать с остальной частью страны - пусть украинцы решают сами, ему она не нужна. Известный своей ненавистью в Украине Жириновский заявил, российские власти и Путин совершили ошибку в 2014 году, так как не смогли захватить страну в период безвластия.
Он отметил, что на месте Путина посадил бы Януковича править в Харькове - при оккупации Восточной Украины Россия дополнительно получила 25 миллионов человек.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, разделение, Жириновский
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