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Россия выведет войска: в Кабмине озвучили сроки окончания войны на Донбассе
16.08.2017 11:38
В течении года война на Донбассе завершится, а Россия выведет свои войска с оккупированных территорий Востока Украины. Об это сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает издание politeka.net.
"С точки зрения военной агрессии, я думаю, что война быстро закончится, где-то там в течение года, а как гибридная, продлится еще много лет. Мы никуда не денем своего соседа – Россию. Надо понимать, что в том или ином виде, скорее всего, уже не военными средствами, но будет война", - отметил Гримчак.
Теги: Украина, Донбасс, война, Российская Федерация, Кабмин
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