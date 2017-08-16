- Тиллерсон: "Террористы "ЛДНР" захватывают дома религиозных меньшинств Донбасса и используют их в военных целях"09:46
- Свидетель по делу Януковича дал важные показания09:26
- Жесткий ответ Ильи Кивы на обвинения: смерть врагам08:11
- Назван лучший президент Украины21:50
- В Украине закроют 162 школы в 2017 году21:11
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!20:46
- Деньги из банка Януковича оказались в банке Порошенко, суд разрешил обыски20:19
- Зарплата Ревы за июль составила 103 тыс. грн, из них 48 тыс. грн – помощь на оздоровление19:54
- Украина "вонзила" меч в сердце России: в столице страны установили символический мемориал воинам украинско-российской войны на Донбассе19:32
- Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины? 19:06
Свидетель по делу Януковича дал важные показания
На обращении Виктора Януковича к Владимиру Путину о вводе российских войск в Украине была действительно подпись самого Януковича.
Об этом рассказал бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, сообщает donpress.
Сегодня он давал важные показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.
«Да, подпись была! Подпись была!», — ответил он на вопрос адвоката.
Адвокат ознакомил присутствующих с протоколом допроса Сергеева, который состоялся в Нью-Йорке, в той части, где речь идет о подписи. Там говорится, что с того места, где он сидел — он не видел текста письма, которые показывали Чуркин. И далее смог с ним ознакомиться позже — и без подписи экс-президента.
«Да, после заседания мы смогли ознакомиться и подпись была», — ответил бывший постоянный представитель Украины в ООН.
Теги: Донбасс, показания, свидетель, Янукович
- Убийство Вороненкова: российские следователи уже наметили еще одну жертву
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- Подозреваемый в нападении на журналистку дал признательные показания
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- В Мариуполе обвалился балкон. Погиб молодой мужчина09:57
- "Держим позиции! Не отдадим ни сантиметра земли", — украинские солдаты в Авдеевке о защите Донбасса. ВИДЕО09:01
- Пьяные мариупольцы устроили дебош на блокпосту: "Валите на франковщину"07:29
- Провокации оккупантов происходят по всей линии фронта: у сил АТО есть раненые22:36
- Был Мурик, стал жмурик: в Донбассе уничтожен российский террорист из Севастополя Максим Мурашко21:36
- Из-за затопления шахт в ОРДЛО экологическая катастрофа угрожает всему Донбассу18:16
- В ОБСЕ подсчитали, сколько танков и гаубиц разместили террористы за линией разграничения на Донбассе17:12
- Боевики сожгли дома мирных жителей на Донбассе16:51
- В ОБСЕ рассказали об очередном вооруженном инциденте с боевиками ЛНР16:08
- В Мариуполе сгорело тридцать дачных домов в результате пожара на строительном складе14:32
- В Мариуполе обвалился балкон. Погиб молодой мужчина09:57
- Тиллерсон: "Террористы "ЛДНР" захватывают дома религиозных меньшинств Донбасса и используют их в военных целях"09:46
- Свидетель по делу Януковича дал важные показания09:26
- "Держим позиции! Не отдадим ни сантиметра земли", — украинские солдаты в Авдеевке о защите Донбасса. ВИДЕО09:01
- Вірус Коксакі! Як діє і чи можна вберегти себе08:41
- Как узнать, кто отслеживает ваш телефон! Это стоит запомнить каждому! ВИДЕО08:25
- Жесткий ответ Ильи Кивы на обвинения: смерть врагам08:11
- Сказки, которые учат детей отстаивать свои границы07:48
- Пьяные мариупольцы устроили дебош на блокпосту: "Валите на франковщину"07:29
- Самые типичные проблемы Знаков Зодиака. Не удобно — но правда!07:10
- Вірус Коксакі! Як діє і чи можна вберегти себе08:41
- Как узнать, кто отслеживает ваш телефон! Это стоит запомнить каждому! ВИДЕО08:25
- Сказки, которые учат детей отстаивать свои границы07:48
- Самые типичные проблемы Знаков Зодиака. Не удобно — но правда!07:10
- Тернопільська пенсіонерка розповіла міністру Реві скільки вона їсть22:15
- Червоненко: Порошенко введет военное положение в Украине, но впоследствии его ждет военный трибунал. ВИДЕО08:47
- КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОГО ВЗВОДА РАЗВЕДКИ 54 ОРБ РУСЛАН ПУСТОВОЙТ (ПАУК): «Я ПОЛОЖИЛ ПОД СЕБЯ 8 ВРАЖЕСКИХ АВТОМАТОВ, САМ ПОЛЗ ПО ПОЛЮ, А ВПЕРЕДИ МЕНЯ СТАДО ИЗ 8 ПЛЕННЫХ, И Я, КАК ПАСТУХ, ГНАЛ ИХ ВПЕРЕД»08:30
- "Мы будем выдавать паспорта РФ всем беженцам из "Л/ДНР"", - в Кремле пришли в бешенство от того, что США строит в Очакове свою базу08:12
- Пять законов, которые должен знать каждый украинец07:50
- Как сделать ремонт в квартире, если нет денег: 5 практических советов07:36
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
- Три этих человека хорошо известны: у Авакова раскрыли фамилии главных "путинских агентов" в Украине
- "Мы будем выдавать паспорта РФ всем беженцам из "Л/ДНР"", - в Кремле пришли в бешенство от того, что США строит в Очакове свою базу
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды
- Боевики заманивают беременных женщин и молодых матерей на оккупированные территории, прикрываясь благими намерениями
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ
- Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик