Свидетель по делу Януковича дал важные показания

16.08.2017 09:26

На обращении Виктора Януковича к Владимиру Путину о вводе российских войск в Украине была действительно подпись самого Януковича.

Об этом рассказал бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, сообщает donpress.

Сегодня он давал важные показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.

«Да, подпись была! Подпись была!», — ответил он на вопрос адвоката.

Адвокат ознакомил присутствующих с протоколом допроса Сергеева, который состоялся в Нью-Йорке, в той части, где речь идет о подписи. Там говорится, что с того места, где он сидел — он не видел текста письма, которые показывали Чуркин. И далее смог с ним ознакомиться позже — и без подписи экс-президента.

«Да, после заседания мы смогли ознакомиться и подпись была», — ответил бывший постоянный представитель Украины в ООН.