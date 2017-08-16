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Тиллерсон: "Террористы "ЛДНР" захватывают дома религиозных меньшинств Донбасса и используют их в военных целях"

16.08.2017 09:46
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Тиллерсон: "Террористы "ЛДНР" захватывают дома религиозных меньшинств Донбасса и используют их в военных целях"

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон презентовал сегодня, 15 августа, ежегодный доклад своего ведомства, посвященный свободе вероисповедания в странах мира. Авторы доклада "Религиозная свобода в мире в 2016 году" дали оценку ситуации в 200 государствах, в том числе и в Украине. Про это информирует издание "Диалог.UA" с ссылкой на украинскую службу "Голоса Америки".

В разделе об Украине авторы указывают на физические нападения на верующих Украинской Греко-Католической Церкви и на "Свидетелей Иеговы", и на нападение неизвестных на журналиста-еврея. Поддерживаемые Россией бандиты на востоке Украины, отмечается в докладе, и дальше продолжают оккупировать дома религиозных меньшинств и используют их в военных целях.

По традиции, немало внимания в докладе уделили и Российской Федерации. Исследователи отмечают, что в России все еще остро чувствуется наступление на религиозное меньшинтво, а официальная Русская Православная Церковь так же объединяется со структурами во власти. Когда Тиллерсон закончил зачитывать отчет, он дал понять, что Штаты по-прежнему будут исполнять высокую миссию отстаивать религиозные свободы во всех государствах мира.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, дом, религия, захват, ДНР, ЛНР, террористы
 
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