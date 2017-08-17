Нацбанк готовит революцию на валютном рынке

17.08.2017 18:20

Нацбанк выдал проект закона о валюте, который призван либерализовать валютный рынок в стране

Полное отсутствие валютных ограничений, принцип «разрешено все, что не запрещено», и простые сообщения НБУ об операциях вместо получения разрешений — уже в ближайшее время так может измениться валютный рынок Украины.

После двух лет «ползучей либерализации» НБУ предложил черновую версию нового закона «О валюту», который призван ввести в в Украине полное отсутствие валютных ограничений.

Документ может заменить предыдущий декрет Кабмина «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 1993 года и закон «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» от 1994 года.

Нововведения, которые были предложены НБУ, могут стать настоящей революцией на рынке валюты. Правда стоит отметить, что часть норм закона начнет действовать через шесть месяцев после принятия.

Благодаря этому документу в могут быть полностью отменены валютные ограничения, отменены санкции за нарушение валютного законодательства компаниями, банки смогут более свободно оперировать валютой.

Ранее, основной причиной роста евро в Украине эксперты называли укрепление европейской валюты по отношению к американскому доллару. Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что пара доллар/евро поднялась с 1,03 до 1,19, что свидетельствует о том, что доллар обесценился почти на 15%.

Источник: Politeka