Польша начала депортацию украинцев

17.08.2017 10:20

Стало известно, сколько украинцев попались на нарушении правил пересечения европейских границ

Лидером по количеству нарушений стала Польша.

Сообщается, что сотрудники Силезской пограничной службы только на прошлой неделе задержали 21 гражданина Украины за нарушение правил пребывания в стране.

Так, 18 украинцев были задержаны пограничниками в городах Руда-Сленска, Бельско-Бяла и аэропорту Катовице. Еще трое граждан были задержаны сотрудниками пограничной службы в городе Ополе.

Еще 16 граждан Украины использовали в стране документы с правом на работу в Польше, однако при подаче заявления на визу изначально указывали другие цели поездки и обманывали визовых офицеров. Пятеро украинцев просрочили срок пребывания на территории стран Шенгена.

По итогу, все украинцы, которые попались на нарушении правил были депортированы назад в Украину.

Как уже сообщала Politeka, украинские журналисты провели эксперимент и смогли спокойно попасть на территорию страны-члена ЕС и НАТО без документов.

Источник: Politeka