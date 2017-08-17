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Порошенко разрешил призыв в погранвойска по мобилизации

17.08.2017 17:20
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Порошенко разрешил призыв в погранвойска по мобилизации

Президент указом также расширил сроки контрактов в Госпогранслужбе

Президент Украины Петр Порошенко разрешил проводить призыв на службу в пограничных войсках в особый период по мобилизации. Соответствующий указобнародовала пресс-служба президента.

Этим указом Порошенко внес изменения в Положение о прохождении военной службы в Государственной пограничной службе Украины – теперь украинцев могут призывать в пограничные войска не только на срочную службу, но и по мобилизации.

Призыву в Госпогранслужбу, согласно документу, подлежат мужчины призывного возраста и резервисты. Кроме того, данным указом Порошенко расширил сроки контрактов в Госпогранслужбе – военные смогут заключать контракт на службу на срок от одного года до десяти лет.

Согласно указу, выслуги для пограничников в военное время рассчитываются по формуле "один месяц за три".

Напомним, призванные в августе по дополнительному набору солдаты срочной службы Национальной гвардии будут охранять судей и подсудимых, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, призыв, мобилизация, Порошенко
 
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