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Приватизация позволит Украине избежать миллиардных убытков – Гройсман
Премьер уверен, что передача государственных акций в частные руки очень важна для экономики страны
Цены, устанавливаемые при приватизации энергокомпаний в Украине, может определить только рынок. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире днепропетровского ТК "Канал 34".
"Средства от приватизации идут в государственный бюджет на много направлений финансирования. Но суть не в этом. Суть в том, что цены может определить только рынок. Это должна быть публичная продажа этих компаний для того, чтобы туда пришли эффективные собственники", – отметил Гройсман.
Он добавил, что сейчас "хорошо живут" директора государственных компаний и те, кто "присматривает" за такими предприятиями. "Для государства эти компании, кроме стратегических предприятий, – они генерируют убытки. На сегодня убытки от государственных компаний – 90 млрд грн", – аргументировал Гройсман необходимость приватизации.
Премьер напомнил, что на данный момент в стране насчитывается 3,5 тысячи госпредприятий, которые управляются неэффективно.
"Нужно просто дать возможность предпринимателям принять участие в покупке государственных предприятий, на базе которых они могут создать успешные работающие предприятия", – уверен Гройсман.
Напомним, согласно условиям МВФ, Украина должна провести приватизацию части компаний. В том числе и акции энергокомпаний – "Днепрооблэнерго" и "Днепроэнерго". Однако, по оценкам экспертов, цена на выставленные пакеты несколько завышена. Например, по подсчетам инвестиционных банкиров, акции "Донбассэнерго" собирались продать в 8 раз дороже той цены, по которой эти акции торгуются на Украиснкой бирже.
При этом Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) на аукционе 16 августа продал 25% акций "Донецкоблэнерго". Покупателем выступила входящая в группу СКМ компания Ornex.16,4 млн акций (25% ценных бумаг) компании были проданы по цене 8,78 грн за шт. Как отмечает агентство Интерфакс-Украина, последняя сделка с акциями ДТЭК Донецкоблэнерго на фондовой площадке Украинская биржа (УБ) зафиксирована 26 мая 2017 года. Курс ценных бумаг по итогам сделки составил 5,9 грн за акцию.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, приватизация, Гройсман
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