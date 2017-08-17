Ракетный скандал: Порошенко пригласил в Украину авторов статьи в NYT

17.08.2017 09:18

Президент Петр Порошенко поручил пригласить в Украину авторов статьи The New York Times, которые предположили, что украинские ракетные двигатели используют в КНДР. Об этом глава государства написал в Facebook, передает Корреспондент.

Напомним, 14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований озвучила предположение, что КНДР могла через черный рынок получить украинские двигатели для баллистических ракет.

"Благодарен редакции издания The New York Times за привлечение в мире внимания к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ", − отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что "ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем − ответственно".

Украинский лидер поручил пригласить авторов статьи посетить страну для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под безосновательные подозрения.

"Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории", − уточнил президент.

Источник: http://from-ua.com