Саакашвили назвал дату возвращения в Украину

17.08.2017 10:35

Политик собирается приехать через Польшу.



Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили объявил дату возвращения в Украину - это должно случиться 10 сентября. Об этом он сказал во время прямой трансляции на своей странице в Facebook.



"Давайте встречаться на пункте пропуска "Краковец" (Львовская область - УНИАН) 10 сентября. Но мне нужна ваша помощь", — сказал он. Саакашвили за время выступления несколько раз призвал людей собираться на пункте пропуска в этот день. Экс-глава Одесской области планирует в суде доказать свою невиновность.

Он хочет вернуть украинский паспорт через суд, утверждая, что "решение Порошенко незаконно". Как сообщал УНИАН ранее, 7 августа экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили въехал в Польшу из США по украинскому заграничному паспорту. Об этом он заявил в видеовыступлении на своей странице в Facebook. "Я поехал в аэропорт (в США), сел на самолет.

До моего паспорта не было никаких вопросов. Потом я приехал в Польшу, и мне сказали - "добро пожаловать", - сказал Саакашвили. Напомним, недавно указом президента Украины Саакашвили был лишен украинского гражданства за якобы ложные сведения о себе, которые он указал при получении украинского гражданства два года назад.

Генеральная прокуратура Грузии дважды официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать бывшего президента страны Михеила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.



Источник: УНИАН