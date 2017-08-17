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Стало известно, кого не коснется “покращення” пенсий в октябре
После принятия пенсионной реформы власть обещает “осовременить” текущие выплаты, однако коснется это “покращення” не всех
Всего в Украине около 12 млн пенсионеров. 5,6 миллиона (46%) получат прибавки в рамках «осовременивания». Еще три миллиона (25%) получат лишь незначительную прибавку в рамках индексации соцстандартов. Для остальных 3,4 млн (или 28%) размер пенсии не изменится.
«Прежде всего это люди, которые вышли на пенсию в последние три-четыре года: в 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2017 годах. У них зарплатная база еще не так сильно устарела», – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко.
«Осовремененные» пенсии с первого октября получат 5,6 миллиона украинцев. «Разбогатеть» на 1000 грн могут те, чья зарплата была как минимум в два раза выше, чем по стране и которые при этом вышли на пенсию до 2007 года и имеют больше 35 лет стажа. От 500 до 1000 гривен получат те украинцы, которые имели зарплату как минимум в 1,5 раза выше средней, и при этом имеют больше 35 лет стажа.
В общем 1 миллион человек получит прибавку более 1000 гривен, 2 миллиона – получат прибавку от 500 до 1000 гривен, и 2,5 миллиона – получат прибавку до 500 гривен. При этом 3 млн украинцев получат в октябре прибавку к пенсии в 61 гривню.
Эксперты отмечают, что все остальные части реформы направлены лишь на урезание реальных пенсий украинцев.
«Снижение оценки одного года стажа в пенсионной формуле с 1,35% до 1% однозначно приведет к тому, что у новых пенсионеров выплаты будут на четверть ниже, чем по действующим правилам», – рассказывает Лидия Ткаченко.
Как сообщала Politeka, стало известно, как Минсоцполитики намерено сокращать дефицитПенсионного фонда.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Сегодня
Теги: Украина, Донбасс, октябрь, пенсии
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