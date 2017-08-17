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Украина стала темой переговоров США и Канады
Госсекретарь США в Вашингтоне поговорил об Украине с главой МИД Канады
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Канады, этническая украинка Христя Фриланд во время встречи в Вашингтоне обсудили текущую ситуацию в Украине, говорится на сайте Госдепа.
«Министр иностранных дел Фриланд посещает Вашингтон с целью начала переговоров по Североамериканскому соглашению о зоне свободной торговли (NAFTA). К тому же, оба лидера обсудили Северную Корею, Венесуэлу, Украину, экономические вопросы и усовершенствование соглашения, касающегося реки Колумбия», — говорится в сообщении.
Христя Фриланд 10 января 2017 года была назначена министром иностранных дел Канады. Христя Фриланд замужем за британским писателем и репортером The New York Times Грэмом Боули. У них трое детей.
С марта 2014 года она в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.
Источник: Politeka.
Теги: Украина, США, Донбасс, Канада, переговоры
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