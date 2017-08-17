Украина стала темой переговоров США и Канады

17.08.2017 20:39

Госсекретарь США в Вашингтоне поговорил об Украине с главой МИД Канады

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Канады, этническая украинка Христя Фриланд во время встречи в Вашингтоне обсудили текущую ситуацию в Украине, говорится на сайте Госдепа.

«Министр иностранных дел Фриланд посещает Вашингтон с целью начала переговоров по Североамериканскому соглашению о зоне свободной торговли (NAFTA). К тому же, оба лидера обсудили Северную Корею, Венесуэлу, Украину, экономические вопросы и усовершенствование соглашения, касающегося реки Колумбия», — говорится в сообщении.

Христя Фриланд 10 января 2017 года была назначена министром иностранных дел Канады. Христя Фриланд замужем за британским писателем и репортером The New York Times Грэмом Боули. У них трое детей.

С марта 2014 года она в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.

Источник: Politeka.