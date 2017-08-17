Усик сделал заявление о своем будущем сопернике

17.08.2017 10:08

Марко Хук – это один из самых опасных соперников, несмотря на то, что в последнее время он потерпел сразу несколько поражений. Как информирует replyua.net со ссылкой на Спорт Арена, такое заявление прозвучало от Александра Усика, одного из сильнейших боксеров Украины.



«Этот парень очень опасен. Ему без разницы с кем боксировать, он выходит и делает свою работу», - заявил Усик. По его словам, поединок между ним и Хуком состоится в Германии, и, естественно, родные стены будут помогать Хуку, который является для него самым именитым и опасным соперником на сегодняшний день. Украинский боксер подчеркнул, что в настоящее время он полностью сконцентрирован только на предстоящем поединке, а подготовку проводит в Карпатах. Нужно отметить, что поединок в Берлине состоится совсем скоро – 9 сентября.



Этот поединок пройдет в рамках турнира World Boxing Super Series. Ранее была проведена жеребьевка 1/4 финала боксерской Лиги чемпионов, по итогам которой украинский спортсмен выбрал себе в соперники бывшего чемпиона мира Марко Хука, заявив, что очень давно хотел побоксировать с ним.