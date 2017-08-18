Главный энергетический документ: в Кабмине расставили точки

18.08.2017 19:50

Кабмин одобрил энергетическую стратегию Украины до 2035 года

Стратегию приняли на заседании правительства в пятницу, 18 июля с трехдневной доработкой.

Согласно документу, АЭС до 2035 года должны обеспечивать 50% генерации электроэнергии в стране, возобновляемые источники – 25%, большая гидроэнергетика – 13%, остальные объемы будут производить ТЭС.

По мнению авторов документа, Украине необходимо трансформировать свою газотранспортную инфраструктуру для более активной интеграции с европейской ENTSO-E к 2025 году.

Энергостратегия предполагает сохранение транзита природного газа за счет российского газа на уровне 50-80 млрд куб. м до 2019 года.

В то же время существует вариант сокращения транзита до 15-40 млрд куб. м.

«Ожидается, что объем транспортировки газа для потребителей Украины составит 26-30 млрд куб. м в год; доля энергетических компаний Европы в транзите газа через Украину составит более 50%; а доля иностранных компаний, которые будут хранить газ в ПХГ Украины — не менее 20%», — говорится в стратегии.

Как ранее писала Politeka, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на днях сделал два заявления относительно тарифов на газ и электроэнергию для населения. Сначала он заявил, что нет никаких оснований говорить о пересмотре цен. Впоследствии на одном из телеканалов высказал мнение о том, что цены на электроэнергию все же можно снизить

Источник: https://politeka.net с ссылкой на УН