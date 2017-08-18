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Киберполиция Украины подготовила список российских сайтов для блокирования
Сергей Демедюк, глава киберполиции, заявил о том, что киберполицией был представлен список российских ресурсов, которые нужно заблокировать в Украине, и этот список был передан в Совет национальной безопасности и обороны, а также в Службу безопасности Украины.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, глава киберполиции подчеркнул, что список не очень длинный. «Он касается, помимо прочего, российских предприятий, которые оказывают незаконные VPN-услуги, которые распространяют незаконную рекламу на своих браузерах», - заявил Демедюк и отметил, что в списке можно найти программы и продукты, которые активно используются различными частными и государственными учреждениями, однако они несут в себе коды сбора информации.
Начальник киберполиции также подчеркнул, что все эти программы закрыты, однако собранную информацию могут использовать для кибератак. Напомним, что ранее Демедюк заявил о том, что некоторые российские ресурсы пытаются обойти блокировку в Украине и постоянно попадают в открытый доступ, хотят все украинские провайдеры указ о блокировке не нарушают.
Теги: Украина, Донбасс, сайт, блокирование, киберполиция
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