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На сколько сократилось население Украины за 2017 год
За первое полугодие 2017 года численность населения Украины сократилась на 117,5 тыс. человек и на 1 июля составила 42 467 тыс. человек
Об этом сообщает сайт Государственной службы статистики.
Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших — 59 живорожденных.
Как сообщала Politeka, Украина может стать безлюдной пустыней из-за миграции и депопуляции.
Об этом в польском издании Rzeczpospolita пишет директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute и советник компаний польского оборонпрома Анджей Талага.
Последние прогнозы ООН предрекают настоящую катастрофу для Украины, где демографический кризис в сочетании с экономическим кризисом создают геополитическую дыру, которую кто-то заполнит: или Запад, или Россия.
Напомним, в Институте демографии и социальных исследований НАН Украины рассказали, на сколько изменится численность населения страны до 2050 года.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, население
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