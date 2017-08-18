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Новый телевизионный сезон: 30 сериалов, кулинарная дуэль и футбольные эксклюзивы
Телесезон на канале "Украина" начнется 21 августа премьерой романтической истории о столичной жизни девушки из маленького городка "Вторая жизнь Евы"
21 августа на канале "Украина" стартует новый телевизионный сезон. Развлекательные шоу и информационные проекты, футбольные эксклюзивы, более 30 новых сериалов, – осень обещает быть щедрой на премьеры. Ежедневно канал "Украина" будет готовить для своих зрителей новые истории.
"В осеннем сезоне мы планируем показать около 30 новых сериалов. 21 августа – первая такая премьера, мелодрама "Вторая жизнь Евы". Это экранизация одноименной повести Аллы Сницар. Далее запускаем новые сезоны "Чергового лікаря", "Реальной мистики", "Женского доктора", "Окна жизни". В сентябре будет премьера кулинарного шоу "Свекруха чи невістка". Дальше – поставим в прайм украиноязычный сериал "Лікар Ковальчук" и детективную мелодраму "Спецы". Если говорить о сериалах, то в новом сезоне у нас будут и классические мелодрамы, и жанровые эксперименты – комедия, детектив. А еще мы готовим новинки в информационном вещании канала, топовые футбольные трансляции Еврокубков и матчей национальной сборной, новые выпуски "Шоу братьев Шумахеров", другие премьеры, о которых расскажем ближе к дате старта", – поделилась планами руководитель канала "Украина" Виктория Корогод.
Щедрый телесезон на канале "Украина" начнется 21 августа в 21:00 премьерой романтической истории о столичной жизни девушки из маленького городка "Вторая жизнь Евы" от "Украинской продакшн студии". А 22 августа стартует третий сезон первой украиноязычной медицинской драмы "Черговий лікар". В новом сезоне зрителей "Украины" ждут 40 новых историй из жизни врачей, которые ежедневно не просто спасают жизни десятков пациентов, но и становятся невольными участниками их личных драм, часто помогают им не просто вылечиться физически, но и принять судьбоносные решения. 22 августа – еще одна премьера: пятый сезон популярного скриптед-реалити "Реальная мистика", в котором любовь соединит между собой почти всех главных героев, но создатели проекта держат интригу, поэтому неизвестно, как сложатся пары. Далее эстафету премьер получат новые сезоны "Зіркового шляху", "Женского доктора", "Окна жизни" и "Агентов справедливости".
2 сентября во время прямой трансляции поединка национальных сборных Украины и Турции по футболу канал "Украина" соберет у экранов не только футбольных фанатов, но и всех украинцев, которые болеют за судьбу нашей сборной в отборочном турнире Чемпионата мира по футболу. Матч Украина – Турция начнет серию прямых трансляции топовых поединков Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА и национальной сборной на канале "Украина".
Также в сентябре зрители канала "Украина" станут свидетелями настоящей кулинарной дуэли. С 19 сентября в поединке сойдутся свекрови и невестки, которые будут соревноваться за благосклонность главы семьи – мужа или сына. Новое кулинарное шоу "Свекруха чи невістка" – это украинская адаптация популярного турецкого формата Rivals-in-Law, который успешно выходит в 8 странах мира.
Еще одна громкая премьера осени – детективная мелодрама "Спецы". Зрителей ждут 10 оригинальных детективных историй, в центре которых – работа экспертов-криминалистов. Главный герой картины Андрей Макаров – это украинский Шерлок Холмс, от которого невозможно скрыть ни одной детали.
Осенью канал "Украина" посетят первая украино-польская комедийная мелодрама "Светка", украиноязычная медицинская драма "Лікар Ковальчук", криминальная история "Белое-черное", семейная сага "Благие намерения", мелодрама "Выбирая судьбу", – всего около тридцати премьер лучших сериалов от ведущих украинских продакшенов: Film.ua, Starmedia, ABC film, FrontCinema, "Украинская продакшн студия", "Паноптикум".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, телевидение, шоу, сериал, сезон
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