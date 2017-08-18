В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР

18.08.2017 21:15

Доктор физико-математических наук Санкт-Петербургского Центра перспективных исследований Владимир Ерохин объяснил, почему Украина не могла поставлять ракетные двигатели в КНДР

Об этом пишет Politeka в своей статье «Демократическая» зачистка Украины: Что задумал Трамп?».

«Ракетный двигатель – это уникальное по сложности изделие. Количественный выпуск ракетных двигателей отслеживается спецслужбами мира и просто так построить их тайно, а потом также куда-то продать – задача очень сложная. Тем более, продать в Северную Корею, за которой следят все ведущие западные разведки», — отметил российский специалист.

Также физик отметил, что даже в случае утечки информации в Северной Корее вряд смогли бы наладить производство столь сложных технологий.

«Для примера, тот же Китай не может толком наладить у себя производство самолетных двигателей к нашему клону Су-27, а американцы только сейчас приблизились к постройке аналога ракетному двигателю РД-180. И это мы говорим о странах с передовой авиакосмической отраслью. У северокорейцев в этом плане возможности несоизмеримо меньшие», — добавил он.

Напомним, согласно предыдущим сообщениям, издание The New York Times сообщило, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальных ракет, способных долететь до США, стал возможным благодаря получении через черный рынок мощных ракетных двигателей. Они были якобы изготовлены на заводе в Украине, исторически связанном с российской ракетной программой.

Источник: Politeka