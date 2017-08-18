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В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
Доктор физико-математических наук Санкт-Петербургского Центра перспективных исследований Владимир Ерохин объяснил, почему Украина не могла поставлять ракетные двигатели в КНДР
Об этом пишет Politeka в своей статье «Демократическая» зачистка Украины: Что задумал Трамп?».
«Ракетный двигатель – это уникальное по сложности изделие. Количественный выпуск ракетных двигателей отслеживается спецслужбами мира и просто так построить их тайно, а потом также куда-то продать – задача очень сложная. Тем более, продать в Северную Корею, за которой следят все ведущие западные разведки», — отметил российский специалист.
Также физик отметил, что даже в случае утечки информации в Северной Корее вряд смогли бы наладить производство столь сложных технологий.
«Для примера, тот же Китай не может толком наладить у себя производство самолетных двигателей к нашему клону Су-27, а американцы только сейчас приблизились к постройке аналога ракетному двигателю РД-180. И это мы говорим о странах с передовой авиакосмической отраслью. У северокорейцев в этом плане возможности несоизмеримо меньшие», — добавил он.
Напомним, согласно предыдущим сообщениям, издание The New York Times сообщило, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальных ракет, способных долететь до США, стал возможным благодаря получении через черный рынок мощных ракетных двигателей. Они были якобы изготовлены на заводе в Украине, исторически связанном с российской ракетной программой.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, скандал, ракеты, КНДР
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