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Война со стипендиями: кого Кабмин оставит без помощи
Академическую стипендию смогут получать лишь отличники
Минфин планирует ужесточить требования к стипендиатам и разделить академические и социальные стипендии. Первые – достанутся отличникам, а вторые – тем, кто нуждается в материальной помощи.
Если сейчас стипендии получают около половины студентов, то уже в следующем году их останется не более 25%, а в 2020-м –15%. Правда, в качестве оправдания в Минфине обещают значительно увеличить размер выплат оставшимся счатливчикам.
Постепенно, говорят в Минфине, размер стипендии удастся дотянуть до минимальной зарплаты. В следующем году, когда количество стипендиатов сократится до 25%, а размер выплаты поднимут до 1700 гривен (на данный момент размер минимальной академической стипендии – 1100 гривен).
В 2020 году студенты будут получать 3 723 гривен. Трехкратного повышения стипендии планируют добиться за счет трехкратного снижения количество студентов со стипендиями.
Напомним, что Министерство финансов выступило с планами в 2018 году уменьшить число получателей стипендий до 25%, а к 2020 году — до 15%.
Как сообщала Politeka, украинские абитуриенты столкнулись с очередным препятствиемна вступительных экзаменах 2017 года.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Сегодня
Теги: Украина, Донбасс, помощь, стипендия, Кабмин
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