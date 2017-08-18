Война со стипендиями: кого Кабмин оставит без помощи

18.08.2017 11:25

Академическую стипендию смогут получать лишь отличники

Минфин планирует ужесточить требования к стипендиатам и разделить академические и социальные стипендии. Первые – достанутся отличникам, а вторые – тем, кто нуждается в материальной помощи.

Если сейчас стипендии получают около половины студентов, то уже в следующем году их останется не более 25%, а в 2020-м –15%. Правда, в качестве оправдания в Минфине обещают значительно увеличить размер выплат оставшимся счатливчикам.

Постепенно, говорят в Минфине, размер стипендии удастся дотянуть до минимальной зарплаты. В следующем году, когда количество стипендиатов сократится до 25%, а размер выплаты поднимут до 1700 гривен (на данный момент размер минимальной академической стипендии – 1100 гривен).

В 2020 году студенты будут получать 3 723 гривен. Трехкратного повышения стипендии планируют добиться за счет трехкратного снижения количество студентов со стипендиями.

Напомним, что Министерство финансов выступило с планами в 2018 году уменьшить число получателей стипендий до 25%, а к 2020 году — до 15%.

Как сообщала Politeka, украинские абитуриенты столкнулись с очередным препятствиемна вступительных экзаменах 2017 года.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Сегодня