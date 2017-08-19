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Банкова підтвердила перший за 10 років візит глави Пентагону в Україну

19.08.2017 15:12
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Банкова підтвердила перший за 10 років візит глави Пентагону в Україну

24 серпня президент України Петро Порошенко проведе переговори з Міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Інформацію, яку раніше поширило американське обороне відомство, підтвердилив Адміністрації президента України. Меттіс відвідає Київ для участі в урочистостях з нагоди Дня незалежності України. Візит міністра оборони США до України стане першим за останні десять років, наголошують в Адміністрації Порошенка.

Візит Меттіса відбудеться відповідно до попередніх домовленостей з американською стороною, досягнутих під час візиту Порошенка до США у червні цього року. Раніше у Пентагоні заявили, що Меттіс проведе зустрічі з президентом Петром Порошенком та міністром оборони Степаном Полтораком. "Міністр запевнить українських партнерів у тому, що США твердо віддані меті відновлення суверенітету України і її територіальної цілісності, а також зміцненню стратегічного оборонного партнерства між нашими двома країнами", - наголошується у повідомленні американського Міноборони.

Источник: expres.ua



Теги: Украина, Донбасс, визит, директор
 
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