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Что ждет украинцев в 2018 году: в Нацбанке дали прогноз
Уровень жизни украинцев в ближайшие годы будет повышаться, уверено руководство Нацбанка, опубликовавшее на днях основы кредитно-денежной политики НБУ на 2018 год. Этому будет способствовать рост мировой экономики, от которой серьезно зависит наша, как экспорто-интегрированная.
Финансовые аналитики говорят, что исследования НБУ нужны, в первую очередь, для правительства, МВФ и коммерческих организаций, в том числе банков, для планирования своей деятельности с учетом основных макроэкономических показателей и понимания рисков, которые могут произойти. Народ же благодаря им может прогнозировать свой достаток.
ПРОГНОЗ НБУ. Основными факторами экономического роста в Украине в Нацбанке называют продолжение структурных реформ (в частности дальнейшее упрощение ведения бизнеса), улучшение инвестклимата, снижение ставок по кредитам, диверсификацию украинского экспорта и выход на новые рынки. Факторы риска: рост мировых цен на энергоресурсы, повышение акцизов на алкоголь и табак, а также тарифов до евроуровня, рост зарплат и пенсий, увеличение мирового спроса на продовольствие и увеличение объемов его экспорта.
"Эти риски лежат вне влияния кредитно-денежной политики НБУ, поэтому они учтены в оценке инфляции на уровне более высоком, чем в развитых экономиках", — отмечается в документе.
Главные прогнозные цифры от НБУ на 2018 год таковы: инфляция — 6% (на 2017 г. НБУ рассчитал 9,1%), ВВП — 3,22 трлн грн при реальном росте 3,2% (2017: 2,85 трлн грн и 1,6%); сальдо торгового баланса — минус $6,71 млрд (2017: минус $5,87 млрд). При этом должны вырасти как экспорт, так и импорт, но импорт вырастет больше, средняя номинальная зарплата составит 7440 грн при реальном росте 3% (2017: 6770 грн при реальном росте 15,8%, то есть в 2018 г. доходы станут увеличиваться в пять раз медленнее, чем в нынешнем).
Безработных станет меньше — 8,6% против нынешних 9,3%. Также Нацбанк обещает стабильную гривню за счет роста золотовалютных резервов более чем на треть, или до $27,1 млрд. Каким может быть курс гривни в 2018 г., в документе не сообщается. Но рыночный курс показывает, что за последние 12 месяцев нацвалюту хоть и качало, но по факту она даже немного укрепилась.
ЭКСПЕРТЫ. Экономист Иван Никитченко говорит, что Нацбанк собирается за счет снижения инфляции, увеличения денежной базы и массы увеличить объемы кредитования промышленности, оживив тем самым экономику.
"НБУ делает основной акцент на снижение инфляции и, соответственно, ставок по кредитам, — анализирует Никитченко. — Меньше инфляция, значит, ниже ставки по кредитам, активнее рост производства, — разъяснил Никитченко. — Но не все прогнозы НБУ сбываются. Например, в этом году аналитики Нацбанка планировали годовую инфляцию 9,1%, а она превысит 10%, средние зарплаты уже более 7000 грн при плане 6770 грн".
Финаналитик Александр Охрименко обращает внимание на то, что Нацбанк планирует дальнейшее увеличение отрицательного торгового баланса: "Это сигнал правительству, что рост нашего экспорта не перекроет подорожания энергоресурсов, а значит, нужно активнее проводить политику энергоэффективности, прежде всего в сфере жилкомхозяйства". Также эксперты сомневаются в том, что резервы Нацбанка вырастут сразу на треть, и ожидают дальнейшей девальвации гривни. "Среднегодовой курс в 2018 г. будет около 28 грн/$, как в прогнозах Кабмина", — уточнил Никитченко.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, банк, прогноз
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