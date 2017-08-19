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Німеччина виділить 1 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
Німеччина виділить у 2017 році додатково мільйон євро безповоротних коштів на гуманітарну допомогу Україні. Таким чином офіційний Берлін підтримає гуманітарні заходи Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляється у п'ятницю, 18 серпня, на сайті посольства ФРН у Києві.
Допомогу спрямують на потреби людей, яким необхідний особливий захист через конфлікт у Східній Україні, як-то люди з обмеженими можливостями або внутрішні переселенці в тимчасових притулках. Берлін виділить кошти в рамках проекту "Захист і допомога внутрішньо переміщеним та іншим вразливим особам, які страждають від кризи в Україні".
"Німеччина солідарно стоїть на боці України. День у день ми виступаємо за припинення конфлікту в Східній Україні. Солідарність означає також, що ми повинні прагматично і швидко допомагати людям, які конче потребують нашої допомоги", - зазначив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель. Він додав, що 19 серпня - Всесвітній день гуманітарної допомоги.
Досі у 2017 році Німеччина виділила 25 мільйонів євро на підтримку діяльності УВКБ ООН в Україні, вказано в повідомленні.
Источник: dw.com
Теги: Донбасс, Германия, деньги, гуманитарная помощь
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