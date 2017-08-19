Новые "жертвы" Луценко: имена депутатов, которым грозит арест уже осенью

19.08.2017 12:50

Источники "Апострофа" в Генеральной прокуратуре Украины назвали фамилии народных депутатов, на которых могут подготовить представления о снятии неприкосновенности (и, скорее всего, о привлечении к уголовной ответственности и аресте) в ближайшее время - уже осенью. Таким образом правоохранительные органы пытаются бороться с нечестными политиками. По крайней мере, так заявляет глава ГПУ Юрий Луценко. Однако нардепы и политические эксперты уверяют, что таким способом президент Петр Порошенко вместе с Луценко хотят закрыть рот критикам власти в парламенте и заставить их выполнять указания Банковой. Ведь после каникул депутатам предстоит голосовать за ряд важных законопроектов, которые поддерживают не все парламентарии: пенсионную реформу (законопроект № 6614), мораторий на продажу земли (законопроект № 5123-1) и реформу здравоохранения (законопроекты № 6327, 6328, 6329, 6347).

Новые представления на депутатов

ГПУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура плодотворно работают над новым списком нардепов, с которых могут снять неприкосновенность. По информации источника "Апострофа" в Генпрокуратуре, сейчас в этом списке имена 40 депутатов из разных фракций, в деяниях которых предварительно просматриваются те или иные правонарушения. В планах ГПУ и САП - подать в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ хотя бы 10 представлений.

"Среди известных фамилий в списке есть Сергей Лещенко ("Блок Петра Порошенко"), Виктор Чумак (внефракционный), Наталья Королевская ("Оппозиционный блок"), Игорь Мосийчук ("Радикальная партия Олега Ляшко"), Вячеслав Богуслаев ("Воля народа"), Андрей Лозовой ("Радикальная партия Олега Ляшко"), Николай Скорик ("Оппозиционный блок"). Будут ли на них представления, пока неизвестно, Генпрокуратура собирает доказательства", - рассказал источник.

Также в список снова попал Максим Поляков ("Народный фронт"), по которому готовят повторное представление о даче согласия парламента на арест, учитывая, что Поляков игнорирует решение суда о ношении электронного браслета.

"Кроме того, в ГПУ выявили совершенно новый факт о незаконном обогащении нардепа, что может привести не к повторному, а уже к новому представлению на Полякова", - сообщил собеседник "Апострофа".

Виктор Чумак, по делу которого ГПУ собирает доказательства, не исключил, что может попасть в "десятку". При этом он против снятия неприкосновенности с себя выступать не будет.

"Ситуация такова, что у меня нет ни бизнеса, ни имущества. Я даже не знаю, за что меня можно ухватить. Но, как говорится, был бы человек, а статья всегда найдется", - ответил "Апострофу" Чумак.

Народный депутат Сергей Лещенко отказался комментировать информацию, сославшись на то, что ему ничего неизвестно о планах ГПУ относительно него.

Также источник сообщил "Апострофу", что по Мосийчуку и Полякову представления будут с вероятностью 99,9%.

Нардеп Игорь Мосийчук спокойно реагирует на такое развитие событий. Он уверен, что ни в чем не виноват.

"У меня есть аргументы, которые опровергают обвинения, ранее выдвинутые против меня. И я донесу это до коллег. Надеюсь, что они меня услышат", - прокомментировал депутат.

Напомним, ГПУ под руководством уже экс-генпрокурора Виктора Шокина совместно с правоохранителями еще в 2015 году расследовали уголовное производство в отношении Мосийчука. Нардепа обвинили в получении взятки. Тогда, 17 сентября 2015 года, в парламенте поддержали задержание и арест радикала. Но уже 15 ноября того же года его освободили из-под стражи в связи с истечением срока ареста.

По Бориславу Розенблату (внефракционный) и Олесю Довгому ("Воля народа"), с которых Рада сняла неприкосновенность еще в июле, сейчас идет следствие. Источник "Апострофа" в ГПУ заявляет, что пока достаточно разрешения парламента на привлечение этих двоих депутатов к уголовной ответственности.

По Евгению Дейдею ("Народный фронт"), снятие неприкосновенности с которого ВРУ в июле не поддержала, "нового фактажа нет", отметил собеседник издания.

Уголовные дела, как имитация борьбы с коррупцией

Опрошенные "Апострофом" украинские эксперты считают, что чуть ли все представления о снятии неприкосновенности с нардепов - не способ сделать их честными и побороть коррупцию в парламенте, а всего лишь один из инструментов давления на ВРУ со стороны президента. Но тем временем Рада не допускает, чтобы у прокуратуры были полностью развязаны руки. Законодательство Украины предусматривает тройной барьер на пути к полному снятию депутатской неприкосновенности: голосование за ее снятие, задержание и арест. Но не всегда депутаты голосуют за все инициативы.

Несмотря на это, по мнению эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игоря Петренко, Генпрокуратура совместно с Банковой продолжат давить на фракции и депутатские группы через представления.

"Главная задача этой акции от ГПУ – сделать парламент более ручным и покладистым. Чтобы нужные голосования проходили не с помощью "договорняков", когда нужно что-то кому-то предлагать, а по прямой указке с Банковой, сразу и без торгов. Для этого нужно держать на крючке депутатов. Самый простой способ - уголовное дело. Слава Богу, у Банковой каждому второму депутату есть что предъявить", - уверен политолог.

С таким мнением согласен и нардеп Виктор Чумак, которого ГПУ рассматривает, как потенциального кандидата на снятие неприкосновенности.

"Я могу предположить, что внесение представлений о снятии неприкосновенности – это попытка сделать парламент послушным, чтобы в нем больше не осталось людей, критикующих Луценко и Порошенко. Незащищенный парламент – мечта любого украинского президента", - считает политик.

Напомним также, что во время предыдущих голосований за снятие неприкосновенности народные депутаты продемонстрировали поддержку своих коллег. Исключением стала ситуация с Михаилом Добкиным от "Оппозиционного блока": Рада проголосовала за снятие неприкосновенности, его арест и задержание. Но в самой фракции ОБ, вместе с тем, не поддержали соответствующие предложения касательно других нардепов.

"Мы должны понимать, что некая корпоративная солидарность присутствует в парламенте. И для многих депутатов она не является пустым звуком. Характерный пример: весь "Оппозиционный блок" не голосовал за снятие неприкосновенности с Дейдея. Хотя, казалось бы, он - их злостный политический оппонент. Более того, поддержка снятия с него неприкосновенности могла бы быть неплохим электоральным бонусом для ОБ. Но они не голосуют, потому что, видимо, для них корпоративная солидарность важнее, и для многих нардепов тоже. Все воспринимают любые попытки лишения неприкосновенности, как потенциальную угрозу для себя лично", - считает политолог Петр Олещук.

Но у депутатов есть еще одна хитрость, которой они активно пользуются.

"Депутаты в парламенте, так или иначе, заводят дружеские или приятельские отношения, несмотря на политическую окраску, поэтому голосовать за снятие неприкосновенности им сложно. Поэтому нардепы имеют законодательную лазейку, чтобы и поступить согласно политической воле (проголосовать за снятие неприкосновенности), и сохранить приятельские отношения (не голосовать за все остальное). Как пример - история с Розенблатом", - считает политический эксперт Анна Малкина.

Исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин не исключает того, что некоторые нардепы могли бы помочь следствию разоблачить крупных коррупционеров.

"Депутат может пойти на сотрудничество со следствием. Но если он начнет говорить, то он расскажет обо всех, кто замешан в коррупционных схемах. Конечно, это никого не интересует. Поэтому делается все, чтобы в этом деле максимально использовался залог", - комментирует он.

Эксперт уверен, что в ГПУ по депутатам, с которых просят снять неприкосновенность, имеют доказательства. Причина - в том, что Юрий Луценко, имея политические амбиции, не позволит проводить расследование некачественно, что может отрицательно сказаться на его политической карьере. При этом Ярослав Юрчишин предполагает, что "некоторые данные производств могут использоваться как элемент политической игры, но не для борьбы с коррупцией".

Вместе с тем, по его словам, процесс подачи представлений не нарушает прав человека и принципов демократии. "Возможны определенные аспекты в несогласованности с процессуальными действиями. Но это депутаты сразу могут оспорить в судах. Высокий уровень общественного внимания не позволяет правоохранителям и детективам нарушать законодательство", - рассуждает Юрчишин.

В то же время эксперты не исключают и возможности ареста кого-то из депутатов. Игорь Петренко уверяет, что "ГПУ при Луценко неспособна проводить расследование, собирать доказательства, обеспечить достойное представительство обвинения в суде". Поэтому у нардепов есть все шансы отделаться легким испугом или большими деньгами, что продолжит укреплять схемы коррупции и "договорняков" в Раде.

Источник: apostrophe.ua