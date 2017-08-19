ЗМІ: Глава Пентагону наступного тижня приїде у Київ

19.08.2017 13:30

Меттіс зустрінеться у Києві з президентом України Петром Порошенком та міністром оборони Степаном Полтораком.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс відвідає наступного тижня Україну.

Про це повідомляє АР з посиланням на Пентагон.

«Міністр оборони Джеймс Меттіс відвідає Україну наступного тижня, щоб запевнити уряд, що США не приймають аннексію Росією українського Кримського регіону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США «твердо дотримується курсу відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Як повідомляє Reuters, Меттіс зустрінеться у Києві з президентом України Петром Порошенком та міністром оборони Степаном Полтораком.

Крім того, глава Пентагону відвідає Йорданію, де він зустрінеться з королем Абдаллою ІІ. Для Меттіса візит до Йорданії стане першим на посаді міністра оборони США.

Також Меттіс вирушить до союзника НАТО - Туреччини, де зустрінеться з провідними турецькими чиновниками, включаючи президента країни Таїпа Ердогана.