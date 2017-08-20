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"Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
Жуткая история в СИЗО Одессы, где 34-летнюю инспектора режима охраны Алену Порошенко зек-рецидивист из касты "опущенных" задушил и, расчленив ее тело топором, выбросил в мусорник, продолжает широко обсуждаться украинцами.
Предполагалось, что кошмарный по своей сути инцидент должен стать сигналом к масштабному разбору полетов в пенитенциарной службе в целом.
Ведь, по оценкам экспертов, творящийся в неволе "беспредел", не в первый раз проявился в Южной Пальмире и вот-вот этот гнойник" может выйти наружу в других регионах.
Впрочем, события, которые произошли после убийства несчастной сотрудницы СИЗО, выбранная линия поведения вышестоящего начальства и ответственных лиц показывают, что власти заняли выжидательную позицию.
"Страна" изучала обстоятельства и трагедии в СИЗО №21, и реакцию на нее органов правопорядка.
Кошмарное убийство на режимном объекте
Первым информацию о шокирующем ЧП обнародовал вечером 17 августа экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький. Сначала говорилось о том, что в Одесском следственном изоляторе №21 произошло убийство одного из сотрудников учреждения. Каких либо официальных подробностей инцидента не сообщалось на протяжении нескольких часов после его поста в соцсети.
По информации Старенького, еще с утра коллеги по работе в СИЗО не могли разыскать сотрудницу дневной смены, младшего инспектора режима охраны Алену Порошенко. Издание "Ракурс" со ссылкой на свои источники привело несколько иную интерпретацию ситуации - якобы девушка исчезла уже после обеда.
Это подтверждают "Стране" и коллеги Алены. "В районе часа дня ее видели, когда она выходила на перекур у штаба", - говорит наш собеседник, попросивший об анонимности. Камеры видеонаблюдения показали, что Порошенко исчезла около 16:20 на территории хозяйственного двора режимного учреждения.
Активными поисками пропавшей сотрудницы Одесского СИЗО начали заниматься примерно с 17:00 17 августа. Тогда история дополнилась леденящими кровь подробностями. В районе 19:00 останки Алены Порошенко были обнаружены в мусорном баке в двух пакетах. Убийца расчленил бездыханное тело девушки - разрубил топором его надвое, отрезал ноги и руки.
Кошмарное преступление было совершено на территории свинарника, расположенного за медчастью. По данным "Страны", в этой части исправительного учреждения нет видеокамер. Сама же свиноферма действовала без какого-либо оформления, мясо животных якобы шло для нужд руководства исправительного учреждения.
"Десятилетия в Одесском СИЗО незаконно расположен свинарник! Не подумайте, что для кормления арестованных лиц. Нет! Для руководства", - заявил на этот счет бывший заключенный и журналист Александр Орлов.
Поговаривают также, что сотрудники органов прокуратуры, осуществляющие надзор за СИЗО, были в курсе сложившегося положения. Но никаких предписаний, обязывавших прекратить разведение свиней, от них не поступало.
По данным источников журналистов, накануне гибели девушка могла быть изнасилована, а уже затем задушена. После этого изверг расчленил Алену, и пытался таким образом избавиться от тела. Но официально информацию об изнасиловании до сих пор не подтвердили. Назначены соответствующие экспертизы.
В то же время установлено, что по роду своих задач Алена работала "на передаче". В злополучный день она была "выводной" в так называемой пятой смене. Эти сотрудники проводят обыски в камерах режимного корпуса, а также сопровождают зеков в следственные кабинеты. Правилами режимного объекта предусматривается, что у выводных должно быть сопровождение, но из-за нехватки персонала его игнорировали.
"Обычно заключенных ведут по галерее, но после ливня 14 августа там окончательно все затопило, и она пошла через хоздвор. Там ее и нашли", - говорит наш собеседник из числа сотрудников изолятора.
Криков о помощи несчастной работники СИЗО не слышали. Согласно основной версии коллег девушки, убийца заманил ее в свинарник под предлогом посмотреть на выводок свиней. Где и совершил адское преступление.
Какой была Алена Порошенко
Знакомые погибшей охарактеризовали Порошенко как "очень светлого, доброжелательного, приветливого и очень порядочного человека".
На своей странице в соцсети, которую разыскала "Страна", девушка делилась фотографиями, где была запечатлена с коллегами, матерью и домашним питомцем - котом. На ряде фотографий со странички Алены она позирует вместе с маленьким мальчиком. Вероятнее всего, это ее сын. Хотя официального супруга у 34-летней девушки не было.
"Я знал ее лично, мы часто общались, когда я приходил в тюрьму и приносил передачи... Мне очень жаль несчастную девушку. До слез...", - написал на своей странице в Facebook священник Дмитрий Краснобаев.
Сестра Алены Яна Двоеглазова рассказала, что родные девушки узнали о трагедии из Интернета. Ни руководство СИЗО №21, ни правоохранители не уведомляли их о случившемся вплоть до утра 18 августа. Пережив шок, Двоеглазова приехала на Люстдорфскую дорогу, и обвинила верхушку исправительного учреждения в гибели сестры.
Семье погибшей пообещали финансовую поддержку, но пока известно об одном таком факте. Глава центрального комитета Профсоюза пенитенциарной службы Минюста Олег Андриенко заявил, что возглавляемая им структура выделила матери Порошенко 5 тыс. грн. Кроме того, некие суммы якобы гарантировали передать первичная организация и сам профсоюз.
Отдельные коллеги предлагали увековечить память об Алене. Прислушаются ли к данным инициативам в СИЗО и руководстве Министерства юстиции - покажет время.
На третий день после кошмарного инцидента руководитель ведомства Павел Петренко никак не прокомментировал случившееся, переложив эту задачу на своего заместителя. Основной же поток информации, которую получает общество о трагедии, исходит от полиции и органов прокуратуры.
Убийцей оказался рецидивист из числа "опущенных"
Расследование обстоятельств гибели Алены Порошенко разделено на две составные части. По факту убийства полиция его по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура Одесской области изучает материалы о служебной халатности и ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками СИЗО - ч.2 ст.367 УК Украины.
Правоохранители прибыли на территорию СИЗО №21 еще вечером 17 августа, где им и был передан 39-летний подозревамый - Василий Чемерис. В Генпрокуратуре журналистов уже заверили, что мужчина сознался в совершении преступления.
В официальных же заявлениях полиции говорится, что Чемерис тщательно пытался скрыть следы жесткого убийства, вымыл топор и спрятал останки Алены в мусорный бак.
Параллельно с этим выяснилось, что в начале "нулевых" в отношении этого мужчины был вынесен приговор за убийство с отягчающими обстоятельствами (речь шла также об изнасиловании), пару лет назад он вышел на свободу и впоследствии был задержан за разбой.
По данным Сергея Старенького, по этому делу Чемерис также был осужден, но на зону боялся идти, и упросился пристроить его на работах в СИЗО. Якобы это было связано с тем, что во время первой ходки Чемериса сделали "петухом".
С учетом его принадлежности к категории "опущенных" он опасался за свою жизнь. И добровольно изъявил желание войти в "козлобанду", как называют тех сидельцев, которые привлекаются к хозяйственным работам. Установлено, что без соответствующей санкции суда и в нарушение режимных правил он привлекался к хозработам в СИЗО. Более того, был на хорошем счету у администрации. По крайней мере так утверждал начальник СИЗО №21 Вячеслав Коваль.
Как показали сокамерники сознавшегося в убийстве Алены Порошенко - последний месяц Чемерис фактически не появлялся "в хате". Все это время он ухаживал за свиньями, и даже приглашал отдельных сотрудниц СИЗО посмотреть на выводок. Чему ни администрация, ни психологи не придавали особого значения.
В хозчасти арестант также обустроил собственный быт. Здесь была обнаружена его одежда, средства гигиены и постель. Установлено, что у мужчины имелся беспрепятственный доступ как минимум к двум топорам и ножу, причем эти изделия были немаркированными.
"Арестант в нарушение требований закона находился на территории учреждения более двух часов в сутки и последний месяц в камере не находился. Ему было поручено выполнение работ, связанных с уходом за домашними животными, то есть фактически человек проживал в техническом помещении", - заявил журналистам прокурор Одесской области Олег Жученко.
Если Чемериса признают виновным в зверском убийстве ему грозит пожизненный срок.
В Минюсте на шокирующую трагедию в СИЗО ответили шмоном и избиениями
Стоит отметить, что уже на следующий день после убийства Алены Порошенко, по горячим следам был снят с должности руководитель Одесского СИЗО Вячеслав Коваль. Его руководители по линии Минюста в подавляющем большинстве своем воздерживается от публичных комментариев по поводу инцидента.
Известно лишь, что со словами соболезнований в адрес семьи Порошенко на своей странице в Facebook выступил замминистра юстиции Денис Чернышов, который курирует работу пенитенциарной службы. Виновным в чудовищной ситуации он пообещал ответ, который будет "жестким, но не жестоким".
Как показало дальнейшее развитие событий, он уже последовал. Сразу несколько комментаторов в соцсетях, знакомых с бытом Одесского СИЗО заявили о массовом шмоне и избиениях заключенных как своего рода "ответке" администрации.
"С 7:00 первый режимный корпус был поднят на ноги. Всех без исключения арестованных выволакивали из камер и гнали в подземные казематы и во второй режимный корпус. По телам и головам арестантов плясали дубинки. Проводились незаконные обыски камер и личных вещей и принадлежностей арестованных лиц без из присутствия! Так варвары департамента отмечали свой "день мести", - написал на своей странице в FacebookАлександр Орлов.
Он утверждает, что одного из арестантов показательно бросили в тот мусорный бак, где нашли останки Алены, и надели на голову коробку.
Правда, пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак опроверг эту информацию.
Впрочем, еще один сигнал о коллективном наказании и "масках-шоу" для узников СИЗО №21 подал священник Краснобаев. По его словам, смерть Порошенко повлекла за собой цепь событий, но "совершенно не таких, которые следовало бы".
"Спецназ бьёт заключённых. Заходят в камеру здоровые полицейские в масках, с дубинками, и лупят арестантов. Это что, наказание такое? Тогда мне интересно - за что? Или воспитательный процесс такой -- уничтожить с огромным трудом кое-как налаженный тюремный быт - ломают всё подряд, шкафчики, полочки, отбирают вентиляторы, обогреватели, ломают всё, что можно поломать, и отбирают всё, что можно отобрать", - написал Краснобаев.
Беспредел в режимных учреждениях начал выползать наружу
Уже понятно, что после адского убийства сотрудницы СИЗО, которое, по данным "Страны", стало вторым в истории независимой Украины (первый смертельный случай был зафиксирован в 1996 году), и мести со стороны тюремщиков, ситуация в режимном учреждении как Южной Пальмиры, так и всей страны стала предметом массового обсуждения.
Адвокат Дмитрий Ягунов, например, заявил, что за $300 в СИЗО №21 мог беспрепятственно зайти любой желающий. По данным журналиста Ярослава Берендакова, только за последние три месяца в исправительных учреждениях Одессы зафиксировано 8 смертей (с учетом инцидента 17 августа). Шесть из них якобы связаны с передозировками заключенных наркотиками, еще одна гибель произошла из-за разборок между сидельцами (подозреваемого в грабеже зарезали заточкой).
У Сергея Старенького немного иная, но не менее тревожная статистика. "Трое заключенных погибло только за последние полтора месяца. Никаких выводов и расследований, кроме формальных отписок, не последовало", - рассказал он "Стране". Старенький настаивает на необходиомсти политической ответственности за случившееся, причем на уровне первых лиц Министерства юстиции.
Экс-глава пенитенциарной службы уверен, что в ведомстве Павла Петренко прекрасно знают о сложившемся положении дел в местах заключения. Но, предпочитают самоустраняться от процессов "за колючкой".
"Утрачен контроль за происходящим в системе, администрации учреждений не могут и не хотят вмешиваться. Заключенные платят из общака, и никто ни во что не вмешивается. Этот нарыв рано или поздно должен был вскрыться, ЧП могут последовать и в других регионах - Виннице, Кировограде, даже Киеве", - отметил Старенький.
Следствием этого якобы стал и тот факт, что статус арестантов стал котироваться в СИЗО едва ли не выше работников системы. Об этом говорят и недавно отсидевшие в СИЗО люди.
"Жизнь сотрудников в Одесском СИЗО не лучше, чем у заключенных. Штат неукомплектован, поэтому рабочих конвоирует всего один сотрудник, зачастую это - девушка хрупкого телосложения без опыта работы. Пятый корпус - то вообще отдельная песня: лично видела, что "козлы" имеют свои ключи от камеры!", - уверяет Елена Глищинская, которая ранее содержалась в стенах СИЗО №21
Не менее скандальную историю, подтверждающую эти тревожные тенденции, рассказали и сотрудники учреждения на Люстдорфской дороге. Якобы за несколько дней до убийства Алены Порошенко, малолетние сидельцы напали на сотрудников дневной смены СИЗО в ходе рядового "шмона", где были выявлены запрещенные предметы.
В дальнейшем, пытаясь избежать ответственности, юные узники вскрыли себе вены. Прибывший разруливать ситуацию начальник СИЗО Вячеслав Коваль постановил вернуть арестантам их телефоны и сим-карты, в обмен на недонесение "на волю" информации о случившемся.
"У трех сотрудников изолятора были синяки и кровоподтеки, один получил рассечение на лице. Но судьбы своих сотрудников волнует руководство в последнюю очередь. А вы спрашиваете, как такое могло с Аленой случиться. Подобные прецеденты были лишь вопросом времени. Система уничтожена, но никому до этого нет дела. Идут реформы...", - сказал "Стране" один из коллег Алены по службе.
Источник: strana.ua
Теги: Донбасс, убийство, тюрьма, система
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