Украина - страна вечного реформирования

20.08.2017 13:10

Все 26 лет независимости Украины - это нудная история о вечном и безуспешном реформировании. Ни в одной стране бывшего СССР так истошно и надрывно не говорят о необходимости решительных и радикальных реформ, как в Украине. Ни в одной стране не было написано столько различных программ реформ, как в Украине.

Тут и десятки программ реформирования агросектора, армии, силовиков, налоговиков, судов, образования, медицины, таможни, пенсионной системы и т.д. Каждое новое правительство отменяло программы предшественников и разрабатывало свои. Все выборы у нас проходят исключительно под обещания реформировать все на свете, начать жить по новому, с чистого листа и т.д. Все партии идут на выборы только под лозунгами решающих реформ. Сейчас или никогда! Реформы или смерть!

После победы Революции Достоинства реформаторский зуд в обществе достиг своего апогея. Реформами в стране стали заниматься практически все! Реформы проводит ЕС в соответствии с Соглашением об Ассоциации, которое он нам навязал. МВФ, выдавая кредиты, требует проводить свои реформы. Президентский Шимкив три года назад презентовал аж целых 60 реформ! Правительства разрабатывают свои планы, то на один год, то на пять, то сразу на ближайшие 20 лет, хотя все министры посчитали бы за благо усидеть в кресле хотя бы 1-1.5 года.

Грузино -американцы реформировали милицию в полицию. Англичане предложили реформировать таможню. Швейцарцы - налоговую, НАТО - армию, немцы - энергетику. Саакашвили реформировал Одесскую область , а заодно и все что попадется под руку. Этнические украинцы, проживающие на Западе поспешили в Неньку предлагать свои услуги - им сразу же радостно распахивали двери в высокие кабинеты . . Куча всяких активистов и волонтеров понасоздавали общественные комитеты при каждом министерстве и ведомстве и также "занимаются" реформами. Замахнулись даже на святое , на СБУ! Каждый комитет ВР также реформирует то на чем сидит. Литовцы, вместе с неутомимой Анной Гопко, по всем европейским столицам проталкивают " План Маршалла для Украины". Короче, реформами занимаются все,- и свои и чужие!

26 лет непрерывных реформ в конце концов привели страну к самому низкому, после Молдовы, уровню жизни в Европе, имея просто африканские 2 тыс. долл ВВП на душу, что уже на 20% ниже чем было в 1991г , в момент "обретения свободы" и начала движения в Европу . Но , учитывая динамику , есть основания полагать что к 2019г. Мы переплюнем и братьев - молдаван, которые подписали Соглашение на пару лет раньше нас.

Главный удар всех реформ был всегда направлен на борьбу с коррупцией. К этому призывали все президенты, все правительства, все партии, Запад и Восток и вообще весь мир. Как результат борьбы, Украина заняла первое место по уровню коррупции в Европе, не оставив никому шансов опередить нас по этому показателю.

При этом в процессе бесконечного реформирования Украина залезла в безнадежные долги, которые ни одно поколение украинцев выплатить уже не в состоянии и рано или поздно правительство все равно объявит полный дефолт. Собственно дефолт в 2014 году уже был, был дефолт по российскому долгу, но это еще цветочки, а ягодки впереди. А ведь мы вышли " на свободу" из советской империи, не имея ни одного доллара внешних долгов, а сейчас наш долг равен почти годовому ВВП! То есть чтобы его выплатить нам надо всем миром целый год не есть , не пить, а только работать на выплату долга.

Почему так получилось?

Если поговорить с " экспертами", то те охотно объяснят, что реформы проводились неправильно, что не приглашали грамотных специалистов по реформам, что в Украине нет настоящих реформаторов, надо было брать выпускников Гарварда и Кембриджа и т.д, как делал Саакашвили.

Да, но Грузия после всех своих" реформ" осталась самой бедной страной с самым высоким уровнем безработицы - около 30%. . За последние 2 года из нее уехали на ПМЖ 1,5 миллиона человек . Это почти 25 % населения! Да и самого Михо со всей командой не зря ведь прогнали , а половину посадили ! Закономерно возникает вопрос: " А был ли мальчик?"

Тут мы подходим к самому главному. А вообще кто- нибудь знает КАК надо реформировать вновь образованные страны - осколки бывшего СССР? Почему мы считаем что КТО -ТО знает ? На каком основании? Ведь раньше такого феномена, в мире не было! Почему мы считаем, что выпускники Гарварда или Оксфорда знают и, главное, сумеют реформировать Украину?

В основе нашей веры о возможности реформ лежит иррациональное, сказочное и почти религиозное представление о том что где- то в мире, в среде экономистов - интеллектуалов есть эта теория реформ. Просто мы ее не знаем. Надо добыть эти сокровенные знания . А еще лучше пригласить супер экспертов по реформам. Лучше из Гарварда.

Так можно ли реформировать Украину? Существует ли на самом деле самая правильная теория реформ для Украины?

Ответ: реформировать можно, но никакой научной теории реформирования не существует.

На самом деле в любом обществе, и в Украине тоже , происходит естественный процесс разрушения старых институтов и возникновения новых. На этот процесс влияют главным образом новые технологии и культуры других наций. Например, на Украину влияет российская и западная культуры.

И если реформаторы угадают эту динамику изменений, то они могут , как говориться , попасть в резонанс и несколько ускорить процесс изменений, который сам по себе естественно происходит в обществе. Но при этом все будут думать, что реформаторы пользовались некой научной теорией. А ее нет, как бы экономисты не пытались надувать щеки, присваивая друг другу научные звания за разработку якобы теорий реформ.

Другими словами, если люди, которые взялись за реформы, угадают динамику изменений, то они могут получить положительный эффект. Их реформы окажутся успешными. При этом все будут думать, что реформаторы пользовались некой научной теорией.

В Украине все реформы пока неудачны именно потому, что реформаторы не угадывают динамику естественных изменений в обществе. Все реформаторы, как местного разлива, так выпускники Гарварда, просто тупо пытаются в Украине сделать все " как на Западе"

И это не работает! Получается обезьянничание и карикатура. Не получилась сделать из нашей милицию западную полицию. Наше НАБУ не работает так, как на Западе,- точнее оно никак не работает, а просто имитирует деятельность, чтоб не разогнали в к чертям.

Запад прошел свою кровавую логику развития в течении 850 лет и прошел через сотни гражданских войн прежде чем дойти до своих идей либерализма, индивидуализма, разделения властей, прав человека и т.д. Например, все попытки создать в Украине независимый суд провалились и провалятся в будущем, кто бы не пытался этого добиться.

Потому что в обществе нет запроса на независимый и справедливый суд со стороны высших сословий и со стороны бизнес сообщества тоже.

Одна экзальтированная дама постоянно доказывала что реформы надо было начинать с того что бы открыть реестры и кадастры собственности. Мол, тогда все пойдет как по маслу. Открыли - никакого эффекта. Все и так знали кто что наворовал И никого это не волнует. Воровство у нас не сильно осуждается, а коррупционеры просто вызывают зависть, повезло, сел на хлебное место! У нас поэтому и конкурс в таможню или налоговую академию в десятки раз превышает конкурс на пищевой или инженерный факультет.

Другой чудак разрисовал все асфальты в две цифры " 5.10 " А народу это до фени - чудак получил на выборах свои 0.5%. Тоже не угадал.

МВФ из кожи вон лез, чтобы заставить раскрыть собственников наших банков. Вот чудак! Все и так знали, кто чем владеет. Ну, раскрыли - стало лучше? Банковская система стала прочнее?

Ничего кроме улыбки не вызывает требование того же Запада и наших продвинутых сделать выборы по открытым спискам. Ничего это не изменит в характере нашей власти. Значительно полезнее было бы отменить , например, всеобщее избирательное право и сделать это право либо платным, либо разрешить голосовать только тем кто заплатил налогов в бюджет больше чем получил социальной помощи из него.

Эксперты из Гарварда требуют полной декларации всех доходов чиновников, и тогда наступит счастье. Все стали декларировать - ничего не изменилось . Общество и так знало какой чиновник чем владеет и особо не заморачивалось по поводу этого. Да и Запад все прекрасно знает о наших коррупционерах и не горит желанием возвращать назад в Украину вывезенные коррупционные доходы

Одна группа реформаторов говорит, что начинать реформы надо с борьбой с контрабандой. Мол это искажает рыночные сигналы. однако все попытки борьбы с контрабандой провалились. И провалятся в дальнейшем потом что обществу, в нынешних условиях, нужна контрабанда.

Кто-то всерьез утверждает что реформы надо начинать с восстановления ущемленных прав ЛГБТ -сообщества. Это из области экзотического реформирования.

Был ли удачным эксперимент с новой полицией по американской модели ? Мы уже знаем, что эксперимент с треском провалился. Вся полиция по-прежнему крышует наркоту, занимается пытками и вымогательствами, берет за все взятки, как прежде и т.д. Почему? Потому что в самом обществе еще не сформировалась культура соблюдать законы - ментов посылают по матери в каждом случае , когда они пытаются справедливо требовать от общества соблюдать законы.

А почему ничем не закончился проект по созданию Антикоррупционного бюро, которое создавалось по требованию МВФ? Потому что МВФ не понимал, что в обществе еще нет запроса на это. Не угадали макрочиновники! Это работало в Польше, но у нас пока не работает. Разная динамика изменений.

А почему никак не удается реформировать прокуратуру? Не потому что не удается сломить сопротивление чиновников. А потому значительная часть общества пока поддерживает нынешний статус прокуратуры . И в первую очередь властные и экономические элиты. Запрос на реформы прокуратуры идет , в основном, от Запада, который пытается строить у нас свои западные модели. Но Запад пока не угадывает нашу динамику изменений.

Не удается внедрить и западные модели в агросекторе потому что общество пока не воспринимает землю как капиталистический товар. Все попытки окажутся неудачными, как бы ни старались реформаторы. Можно еще и на крестьянскую революцию нарваться, как в 1905г. и получить свой "черный передел", если будут сильно давить на свободную продажу земли.

Все попытки побороть коррупцию также оказались безуспешными и будут безуспешными потому, что это пока у нас единственный способ существования в нашей среде. Вся наша экономика на самом деле заведена на воровство бюджетных средств - поэтому коррупция наше естественное состояние. Уберите ее и умрет вся экономика.

Потерпев крах практически во всех своих реформах за годы независимости, украинцы сейчас пошли на крайний шаг - согласились вручить свою судьбу заезжим варягам-реформаторам , вооруженных, как они думают, знаниями, теориями , имеющими кристально чистые помыслы, эдаким профессиональным менеджерам по реформам. Вот на днях пригласили специалиста из Германии ,- будет рассказывать как надо децентрализовывать страну, но , как сказал Президент,.... по польской модели.

Частично украинцы уже испытали тяжелое разочарование, - прогнали уже всех грузинов, уехали поляки, всякие заезжие авантюристы, шишки сыпятся наголову чудаковатой Супрун. Сейчас, видимо, ставки будут делаться на " настоящих" европейцев: немцев, австрийцев, французов. Но и тут нас будет ждать такое же разочарование. Потому что вероятность того что заезжие выпускники Гарварда смогут разобраться в том что твориться в нашей стране и угадают естественную динамику изменений институтов, практически равна нулю. Точнее минус бесконечность. Попробуйте поехать в Монголию или, скажем, во Вьетнам и там начать что то реформировать! Можно только народ насмешить. У нас и смешат! Все попытки западных экспертов построить нам европейское счастье потерпят крах, и они унесут отсюда ноги, обвинив нас же в невосприимчивости к реформам. Многие, к тому же , окажутся нечистыми на руку.

И тогда на повестке дня неизбежно будет поставлен вопрос о реформах через социальное насилие. Но это уже будут, собственно , не реформы, а именно насилие. Как в России после революции 17 года или в Чили при Пиночете. Тогда , увы, в землю-матушку закопают несколько десятков тысяч сограждан , которые будут не совсем согласны с программой радикальным перемен.

Это неизбежно произойдет , если наши реформаторы будут и далее неспособны угадывать что НАДО и что реально ВОЗМОЖНО сделать в нашей стране что бы ускорить положительные изменения.

Источник: blogs.korrespondent