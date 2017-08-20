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Українець загинув під час сходження на Монблан

20.08.2017 12:53
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Українець загинув під час сходження на Монблан

У Франції під час сходження на гору Монблан загинув 42-річний альпініст з України. Ймовірно, він зірвався зі скелі

Чоловік почав сходження в п’ятницю, 18 серпня, повідомляє «Українська правда» з посиланням на Le Figaro.

Альпініста застигла буря. Близько 22.00 за місцевим часом він сам подав рятувальникам сигнал про допомогу. Приступити до рятувальної операції не вдалося через негоду.

В суботу вранці, коли буря вщухла, рятувальний гелікоптер виявив тіло чоловіка. Ймовірно, причиною смерті стало падіння зі скелі.

Нагадаємо, що на горі Еверест загинув досвідчений швейцарський альпініст Улі Штек на прізвисько «швейцарська машина». Він планував встановити новий рекорд — підкорити найвищу вершину світу за 48 годин.

Штек отримав своє прізвисько за неймовірну швидкість сходження.



Теги: Донбасс, спасатели, альпинизм, Монблан
 
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