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"Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров

20.08.2017 10:50
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"Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров

Чтобы воспользоваться розеткой в поездах "Укрзалізниці" надо заплатить 10 гривен.

Об этом в своем Facebook написала журналист Ольга Байвидович.

"Поезд Киев-Николаев. Полный вагон мальчиков-солдатиков. Едут с Десны (полигона. - Ред.). В билетах постель не оплачена. Говорят, что не положено. Так и едут на голых полках", - говорит она.

По словам Байвидович, в вагоне много розеток прямо возле полок, но ни одна не работает.

"У проводника, чтобы зарядить, надо заплатить 10 гривен. Да, деньги небольшие, но с какой стати? Шок. "Укрзалiзниця" вообще обалдела", - добавила она.

Источник: obozrevatel.com



Теги: Донбасс, пассажиры, Укрзализниця, услуги
 
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