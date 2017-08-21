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«Голубые карты» Германии: украинцы по-тихому покидают родину
Германия выдает вид на жительство все большему количеству высококвалифицированных иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает экономический еженедельник WirtschaftsWoche, пишет DW.
Вид для проживания и работы для высококвалифицированных иностранцев из так называемых "третьих стран" называется "голубая карта" (Blue Card). Ее ввели в 2012 году на уровне ЕС. С тех пор такие документы в Германии получили более 62 тысяч иностранцев. "Голубые карточки" выдают специалистам, которые имеют трудовой контракт с компаниями на территории ЕС.
По состоянию на середину 2017 больше всего "голубых карт" получили индийцы (8212), китайцы (3217), русские (2901), украинцы (1942) и граждане США (1560). Германия выдает около 85 процентов всех Blue Cards в ЕС.
Среди предпосылок для получения "голубой карты" в Германии - законченное высшее образование и заработная плата на уровне не менее 50 800 евро в год с учетом налогов, пишет WirtschaftsWoche. Для специалистов естественных специальностей, инженеров, врачей и ІТ-специалистов для получения этого вида на жительство хватит 39 624 евро годового заработка.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Германия, вид на жительство
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